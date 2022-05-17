Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Бебко. Он отметил, что вражеский снайпер убил волонтера, когда тот вывозил из оккупации на автомобиле 2 женщин и детей.
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Вывозил людей из оккупации
Депутат рассказал, что за время оккупации области Кушнир вывез из Херсона десятки человек. В то же время возвращаясь, привозил тонны гуманитарной помощи местным жителям из волонтерского склада в Николаеве.
Между Херсоном и Николаевом российский снайпер, который хорошо все видел, выстрелом в голову коварно убил Антона Кушнира. Он ехал первым около 13:00. В машине водитель и 2 женщины, позади ехал микроавтобус наполненный людьми,
– рассказал Бебко.
Волонтерил и присматривал за бизнесом
Как отметил депутат, война застала волонтера, когда он был в Киеве. Тогда он решил, что немедленно вернется в Херсон, чтобы следить за бизнесом и заниматься волонтерством.
Бебко отметил, что у Кушнира осталась жена в Херсоне. Кроме того, четверо детей, которые сейчас находятся за границей.
Он собирался и на этот раз вернуться к своей жене Людмиле в Херсон,
– добавил депутат.
Очень любил свободу
Также Бебко отметил, что Кушнир до сих пор не смог получить украинское гражданство, несмотря на то, что прожил в нашем государстве длительное время и создал вместе с партнерами целый ряд предприятий, чем внес весомый вклад в экономику.
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Депутат уверен, что Кушнир – настоящий украинец, очень любил свободу, волю в принятии решений и мечтал масштабно. Кроме того, он выучил украинский язык и пытался им общаться в течение последнего года.
Ну, какой из него раб русский?
– заметил Бебко.
Что известно об Антоне Кушнире
- Родился в 1974 году в России в Хабаровском крае. Окончил Хабаровский военный институт пограничных войск России.
- Затем приехал в Украину в Новую Каховку. В 1999 году переехал в Херсон, где до этого времени жил вместе с семьей.
- Занимался бизнесом, воплощал в жизнь всевозможные проекты. С 2012 года возглавлял Volvo Херсон.
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