Через обстріли на території села загорілися будинки місцевих жителів. Про це повідомляють джерела 24 каналу.

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Обстріли обірвали дроти

Чорнобаївка розташована у передмісті тимчасово окупованого Херсона. Через обстріли, крім займання місцевих будинків, є ще інші пошкодження.

Очевидці повідомляють, що є пошкодження газової труби та обірвані дроти. Інформацію про те, чи є травмовані поки уточнюють.

Також перед цим місцеві чули сильні вибухи навіть у Херсоні.

Зверніть увагу! Вранці 18 травня також на Дніпропетровщині прозвучали сирени. У Дніпрі місцеві жителі повідомили про вибухи. Згодом стало відомо, що у місті спрацювала система ППО. Постраждали троє людей.

Вибухи в Херсоні та страшний сон росіян в Чорнобаївці

Останніми днями в тимчасово окупованому росіянами обласному центрі неспокійно. Звідти надходять повідомлення про вибухи, які місцеві чують вдень та вночі. Окупаційна влада при цьому не вважає за потрібне щось пояснювати. Людям просто кажуть не виходити з будинків.

Про Чорнобаївку ж чув майже кожен українець. На місцевому аеродромі російські загарбники постійно ставлять свої вертольоти та техніку. Але завдяки нашим Збройним Силам та їхній майстерності та постійно вибухає. Росіяни поновлюють запаси, які ЗСУ розбило вже 20 раз.

Легендарного селища вже бояться самі російські загарбники. Воно стало для них страшним сном і Чорнобаївку для них краще оминати. У розмовах, які перехопила Служба безпеки України чути, що росіяни назвали село "чистилищем" для живої сили та цвинтарем для згорілої понищеної техніки.

Чорнобаївка, перебуваючи в окупації, продовжує бути одним із символів боротьби України. У Чорнобаївській сільраді відмовилися співпрацювати із російськими загарбниками. Тому російська окупаційна влада ще 5 травня призначила "головою" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади колаборанта Турульова Юрія Валерійовича.

Ви маєте побачити, як херсонці тримають в страху росіян: дивіться відео