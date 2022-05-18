Из-за обстрелов на территории села загорелись дома местных жителей. Об этом сообщают источники 24 канала.

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Обстрелы оборвали провода

Чернобаевка расположена в пригороде временно оккупированного Херсона. Из-за обстрелов, кроме возгорания местных домов, есть еще другие повреждения.

Очевидцы сообщают, что есть повреждения газовой трубы и оборванные провода. Информацию о том, есть ли травмированные, пока уточняют.

Также перед этим местные слышали сильные взрывы даже в Херсоне.

Обратите внимание! Утром 18 мая также в Днепропетровской области прозвучали сирены. В Днепре местные жители сообщили о взрывах. Впоследствии стало известно, что в городе сработала система ПВО. Пострадали три человека.

Взрывы в Херсоне и страшный сон россиян в Чернобаевке

В последние дни во временно оккупированном россиянами областном центре неспокойно. Оттуда поступают сообщения о взрывах, которые местные слышат днем и ночью. Оккупационные власти при этом не считают нужным что-то объяснять. Людям просто говорят не выходить из домов.

О Чернобаевке же слышал почти каждый украинец. На местном аэродроме российские захватчики постоянно ставят свои вертолеты и технику. Но благодаря нашим Вооруженным Силам и их мастерству та постоянно взрывается. Россияне возобновляют запасы, которые ВСУ разбили уже 20 раз.

Легендарного поселка уже боятся сами российские захватчики. Он стал для них страшным сном и Чернобаевку для них лучше обходить. В разговорах, которые перехватила Служба безопасности Украины, слышно, что россияне назвали село "чистилищем" для живой силы и кладбищем для сгоревшей уничтоженной техники.

Чернобаевка, находясь в оккупации, продолжает быть одним из символов борьбы Украины. В Чернобаевском сельсовете отказались сотрудничать с российскими захватчиками. Поэтому российская оккупационная власть еще 5 мая назначила "главой" администрации Чернобаевской территориальной общины коллаборанта Турулева Юрия Валерьевича.

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