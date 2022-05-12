СБУ перехватила очередной разговор оккупанта. На этот раз он пожаловался на свою "тяжкую судьбу" матери.
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Украинская Чернобаевка обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Они называют ее "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники,
– говорится в сообщении.
Захватчик рассказывает матери, что Чернобаевка – под постоянным обстрелом. Другие российские оккупанты даже боятся приближаться к легендарному населенному пункту.
В разговоре оккупант настойчиво продолжает продвигать бред о "спецоперации". В этом он пытается убедить мать. Однако женщина возражает сыну. Она упоминает о погибших. В частности, о детях. А еще говорит, что вы разбомбили там все.
Впоследствии оккупант решил позвонить по телефону еще отцу. Там он подробнее охарактеризовал ситуацию в Чернобаевке. В частности, рассказал, что в результате героического сопротивления украинских военных российские захватчики потеряли большинство военной техники. Враг жалуется, что просто нечем воевать. По словам оккупанта, "тяжелого вообще ничего".
Кроме того, захватчик намекает на тупость командиров-оккупантов. В частности, враг жалуется, что во временно оккупированном Херсоне "вообще ж*па". Оккупант рассказывает о "кладбище вертолетов". По словам оккупанта, их "накрыли" "Градами".
Оккупанты боятся идти в бой с ВСУ
СБУ 12 мая сообщило, что враги панически боятся столкновения с украинскими защитниками и защитницами. Кремль всеми силами пытается мотивировать своих захватчиков и остановить бунты. Для этого отправляют "опытных карателей".
Кроме того, оккупантам угрожают "показательными судами".
Также в перехваченных разговорах оккупанты жалуются, что их индивидуальная экипировка – просто ужасная.
"То, во что мы одеты – это страшно. Это трудно назвать экипировкой", – жалуется захватчик.
Захватчики просят у родных денег хотя бы на какую-то каску. Также оккупантам не хватает еды. "Вторую армию мира" не снабдили даже элементарными продуктами.
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