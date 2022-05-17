Постоянные взрывы в Херсоне

Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в городе. Они отметили, что постоянные взрывы слышны уже в течение 3 – 4 дней.

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Взрывы происходят в окрестностях Херсона, некоторые из них могут быть из Чернобаевки – это 10 километров от города. В пророссийских телеграм-каналах просят жителей не выходить на улицу. Днем и ночью что-то постоянно взрывается,

– отмечают источники в городе.

Ситуация в Херсонской области

Накануне местные жители временно оккупированного Херсона слышали взрывы и большое облако черного дыма, его можно было увидеть из всех районов города. Официальной информации об этом инциденте не было.

Также в Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что украинские бойцы провели успешную атаку позиций российских захватчиков в области. В результате удара удалось уничтожить полевой состав боеприпасов возле населенного пункта Давидов Брод. А раньше защитники уже в 20 раз ударили по оккупантам в знаменитой Чернобаевке.

Россияне продолжают пытки и издевательства над местными жителями Херсонщины. По словам представителя комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, оккупанты совершают те же зверства, которые ранее фиксировали на Киевщине.

Также в последнее время оккупанты все чаще проводят незаконные задержания людей в Херсоне, которые просто не понравились оккупантам. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что у них в телефоне есть приложение Дия, где написано о русском корабле.

А украинская омбудсмен Людмила Денисова бьет тревогу из-за возможной гуманитарной катастрофы на Херсонщине. К примеру, только в Херсоне запасов медикаментов осталось всего на 2 недели.

В то же время, сами жители временно оккупированной Херсонской области не поддерживают захватчиков и демонстрируют проукраинские настроения. Они выходят на митинги и показывают, что россияне зря пришли на чужую землю.

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