Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, навіщо росіяни вдарили по Печенізькій греблі

Ворог продовжує реалізовувати свою кампанію ударів по українській логістиці. Внаслідок російського обстрілу Печенізької греблі на Харківщині, місце влада змушена була зупинити рух через дамбу.

Аналітики ISW припускають, що Росія намагається погіршити логістичне сполучення для військових на Харківському напрямку, пише 24 Канал.

Дивіться також "Дорога життя": що відомо про Печенізьку дамбу, яка постраждала від російських обстрілів

Якої тактики дотримуються росіяни?

Ворожі війська 7 грудня обстріляли балістичними ракетами Печенізьке водосховище, яке розташоване поблизу Старого Салтова на Харківщині – це за 16 кілометрів від лінії фронту. Після атаки місцева влада повідомила про закриття двох доріг, які проходили через дамбу:

Т-21−11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги (на південний схід від Харкова та приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту);

Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги (на південний схід від Харкова та приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту); Т-21−04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів (на схід від Харкова та приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту).

Аналітики вважають, що такими ударами Росія реалізовує свою кампанію зі знищення логістичних шляхів, зокрема на півночі Харківської області. Ворог цілеспрямовано атакує дороги, залізниці та мости, які використовуються для забезпечення чи сполучення Сил оборони. Експерти попереджають, що таким чином Росія намагається послабити обороноздатність України та використати це на свою користь.

Подібну тактику виснаження ворог успішно використав на Покровському напрямку, однак на інших ділянках фронту вона не принесла значних успіхів окупантам. ISW припускає, що однією з причин невдач є те, що Росія може виділяти ресурси для таких операцій лише в одному районі одночасно.

За інформацією ISW, ударами по Печенізькому водосховищу ворог намагається відрізати від забезпечення українських військових на Вовчанському, Куп’янському напрямках та в напрямку Великого Бурлука.



Ситуація на півночі Харківщини / Інфографіка ISW

Водночас ЗСУ повідомляють, що військові готові до такого сценарію та вже мають декілька планів на випадок критичного руйнування дамби. У 16-му армійському корпусі додають, що противник вже давно та досить часто обстрілює Печенізьку греблю найрізноманітнішим озброєнням: авіабомбами, "Шахедами", ракетами різних типів, "Молніями" та ударними дронами. Також у ЗСУ зазначають, що від регулярних атак на дамбу потерпає цивільне населення, яке мешкає поблизу. Так, 5 грудня, росіяни розтрощили понад 10 будинків у дачному масиві.

Які ще напрямки під загрозою російського просування?

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують руйнування російськими безпілотниками замінованого мосту через річку Гайчур поблизу адміністративної межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Аналітики ISW вважають, що здатність Росії перетнути річку може визначити, наскільки успішним буде їхнє подальше просування на захід.

Фахівці припускають, що пошкодження моста в Андріївці мало на меті ускладнити постачання та ізолювати українські війська на східному березі, водночас полегшивши просування сил противника поблизу Олександрівки. Удар по мосту показує впевненість росіян у своїх можливостях форсувати річку чи відновити переправу на Андріївці в майбутньому.

Що відомо про удар росіян по Печенізькій дамбі 7 грудня?