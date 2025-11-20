"Це диво, як він вижив": у ДСНС розповіли про порятунок 20-річного хлопця в Тернополі

З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки рятувальники дістали 20-річного Богдана. За словами надзвичайників, хлопець фактично отримав другий шанс на життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Як відбувалася рятувальна операція?

Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко розповів, що за допомогою автодрабини вони піднялися на дев'ятий поверх зруйнованого будинку та почали пошуково-рятувальну операцію.

Під час чергової "хвилини тиші" надзвичайники почули під завалами голос, який кликав на допомогу.

Ми з колегами швидко побачили це місце, почали контактувати з потерпілим та відкопувати руїни будинку. Ми тримали зв'язок постійно,

– розповів рятувальник.

На рівні між п'ятим і шостим поверхами будинку співробітники ДСНС знайшли 20-річного Богдана – він затиснутий у бетонних конструкціях.

Це було диво, як він вижив, це чудо для нього… Він якраз знаходився в приміщенні кухні, біля холодильного відсіку,

– додав Денис Карпенко.

За його словами, хлопця притиснуло кухонним стільцем, і він лежав у позі ембріона.

На щастя, 20-річного Богдана вдалося врятувати: зараз він перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані.

Що відомо про ворожий обстріл Тернополя?