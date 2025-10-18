Росія вгатила по Запоріжжю: жителі кількох сіл в області залишилися без газу
- Російські обстріли залишили жителів сіл Люцерна та Матвіївка на Запоріжжі без газопостачання.
- Фахівці "Запоріжгаз" працюватимуть над відновленням подачі газу та просять забезпечити доступ до осель для проведення робіт.
Росія атакувала Україну дронами та ракетами вночі 18 жовтня. Після ворожого обстрілу у Запорізькій області без газу залишилися мешканці сіл Люцерна та Матвіївка.
Фахівці АТ "Запоріжгаз" працюватимуть увесь день для безпечного відновлення подачі газу, передає 24 Канал.
Чому зник газ у селах на Запоріжжі?
У суботу, 18 жовтня, Росія вкотре обстріляла Україну. Внаслідок ворожого обстрілу на газорозподільному пункті в Запорізькій області спрацювала автоматика безпеки. Через це без газопостачання залишилися жителі сіл Люцерна та Матвіївка.
Наші фахівці сьогодні працюватимуть весь світловий час доби, щоб перекрити крани в оселях споживачів,
– повідомили в Запоріжгаз.
Такі заходи необхідні, щоб підготувати систему до безпечного пуску газу, наголошують фахівці.
АТ "Запоріжгаз" просить жителів забезпечити доступ працівникам до газових приладів у своїх оселях для проведення необхідних робіт.
Останні обстріли Запоріжжя та області
Вночі 18 жовтня Запоріжжя зазнало атаки дронів-камікадзе. За даними ДСНС, горіло приміщення одного з навчальних закладів, автомобіль та дерева вздовж дороги.
Уночі 10 жовтня Росія атакувала місто дронами. За словами начальника Запорізької ОВА, по місту вдарили щонайменше 7 разів. Сталось займання, загинув 7-річний хлопчик.
Того ж дня у місті російський обстріл пошкодив газові об'єкти. Фахівці наголошували на необхідності тимчасово обмежити споживання природного газу.