Знаємо їхню тактику, – Подоляк розповів, як Україна підготувалась до ударів по енергетиці

Росіяни планують продовжити енергетичний терор в Україні. Це не стало несподіванкою, тож до можливих ракетних атак на енергоструктуру ретельно готувались протягом року.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, як Україна працює над збільшенням ефективності захисту від російських атак. Зауважимо, що 22 жовтня окупанти вперше за довгий час атакували ТЕЦ.

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Україна посилила ППО та ПРО

Росіяни ввечері 22 жовтня обстріляли одну з теплових електростанції ДТЕК. Через ворожий удар серйозних пошкоджень зазнало обладнання. Тож, найпевніше, окупанти не відмовились від енергетичного терору України.

Ми розуміємо, яка в них буде тактика. Так, у них сьогодні є більше дронів і трохи менше ракет, особливо класу Х. Вони проводитимуть комбіновані атаки, де домінуватимуть ті ж БпЛА. Але й зараз збільшили мобільні та стаціонарні системи протиракетною та протиповітряної оборони,

– зазначив Михайло Подоляк.

Очевидно, що втрат та пошкоджень енергетичних об'єктів на 100% уникнути не вдасться. Але і приватні, і державні компанії зараз розуміють як і наскільки швидко можуть відновити ті чи інші потужності. Також Україна накопичила додаткові енергоресурси.

"Це війна, яка йде довго. Росія демонструє, що в цій війні, доки не програє, максимально жорстоко атакуватиме цивільне населення. Росія вже не маскує всі свої наміри", – підкреслив радник голови ОП.

Для масованих атак окупанти, найімовірніше, чекають холодів та при цьому накопичують додаткові ресурси. Хоч зима може бути складною, однак в України вже є досвід, як із цим можна впоратись.

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Росія використовує інші дрони

Крім того, для атаки минулої ночі загарбники використали не "Шахеди", а нові безпілотники. Мотори для них коштують близько 500 доларів, а придбати їх можна на Aliexpress.

Я б не сказав, що це нові БпЛА. Росія має тісні стосунки з Іраном, де виготовляють багато цих дронів різних масштабів. Зокрема, російські дрони "Ланцет" чи "Орлан". Це найбільш ефективні інструменти впливу на всю територію України, будьмо відверті,

– наголосив Подоляк.

Якщо на лінії фронту найефективнішою для росіян є тактична авіація, зокрема керовані авіаційні бомби, то для геноциду цивільного населення України використовують здебільшого безпілотники та ракети.

Росія буде використовувати й шукати будь-які можливості, щоб виготовляти більше смертоносної зброї. Зокрема, у них є певні виробничі лінії виробництва дронів, отримані з Ірану.

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