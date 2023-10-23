Знаем их тактику, – Подоляк рассказал, как Украина подготовилась к ударам по энергетике

Россияне планируют продлить энергетический террор в Украине. Это не стало неожиданностью, поэтому к возможным ракетным атакам на энергоструктуры тщательно готовились в течение года.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, как Украина работает над увеличением эффективности защиты от российских атак. Заметим, что 22 октября оккупанты впервые за долгое время атаковали ТЭЦ.

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Украина усилила ПВО и ПРО

Россияне вечером 22 октября обстреляли одну из тепловых электростанций ДТЭК. Из-за вражеского удара серьезные повреждения получило оборудование. Поэтому, скорее всего, оккупанты не отказались от энергетического террора Украины.

Мы понимаем, какая у них будет тактика. Так, у них сегодня есть больше дронов и немного меньше ракет, особенно класса Х. Они будут проводить комбинированные атаки, где будут доминировать те же БПЛА. Но и сейчас увеличили мобильные и стационарные системы противоракетной и противовоздушной обороны,

– отметил Михаил Подоляк.

Очевидно, что без потерь и повреждений энергетических объектов на 100% избежать не получится. Но и частные, и государственные компании сейчас понимают, как и насколько быстро могут восстановить те или иные мощности. Также Украина накопила дополнительные энергоресурсы.

"Это война, которая идет долго. Россия демонстрирует, что в этой войне, пока не проиграет, максимально жестоко будет атаковать гражданское население. Россия уже не маскирует все свои намерения", – подчеркнул советник главы ОП.

Для массированных атак оккупанты, скорее всего, ждут холодов и при этом накапливают дополнительные ресурсы. Хоть зима может быть сложной, однако у Украины уже есть опыт, как с этим справиться.

Михаил Подоляк о возможных ударах по энергетике: смотреть видео

Россия использует другие дроны

Кроме того, для атаки минувшей ночью захватчики использовали не "Шахеды", а новые беспилотники. Моторы для них стоят около 500 долларов, а приобрести их можно на Aliexpress.

Я бы не сказал, что это новые БПЛА. Россия имеет тесные отношения с Ираном, где производят много этих дронов разных масштабов. В частности, российские дроны "Ланцет" или "Орлан". Это наиболее эффективные инструменты влияния на всю территорию Украины, будьте откровенны,

– подчеркнул Подоляк.

Если на линии фронта наиболее эффективна для россиян тактическая авиация, в частности управляемые авиационные бомбы, то для геноцида гражданского населения Украины используют в основном беспилотники и ракеты.

Россия будет использовать и искать любые возможности, чтобы производить больше смертоносного оружия. В частности, у них есть определенные производственные линии производства дронов, полученные из Ирана.

Как Украина готовится к возможным обстрелам энергетики зимой