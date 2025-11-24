Частина Одеси лишилася без опалення після обстрілів: школи переходять на онлайн

У вівторок, 25 листопада, частина закладів освіти Одеси будуть переведені на онлайн навчання. Таке рішення прийняли у зв'язку з відсутністю опалення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Дивіться також Одесу щогодинно атакують дронами не лише вночі, а й удень: що за нова тактика росіян і як виснажує ППО

Що відбувається з опаленням в Одесі?

Через відсутність опалення в місті частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів Одеси переведені на онлайн навчання. Таке рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу.

Вирішуються питання перевезення важких пацієнтів до інших лікарень. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси.

Які наслідки російської атаки на Одесу?