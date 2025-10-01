Другу добу в Одесі триває ліквідація наслідків масштабної негоди, яка затопила вулиці. За день випала понаднормова кількість опадів, а жителі переживали незручності.

У мережі користувачі публікують багато відео з наслідками негоди та діляться своїми історіями. 24 Канал поспілкувався з жителями Одеси, які розповіли про те, як вони пережили день зливи.

Що розповіли жителі Одеси про стихійну біду в місті?

"Цей день я надовго запам'ятаю", – каже одеситка Юлія Клімакова. Вона поділилася, що 30 вересня через негоду вона дві години долала майже п'ять кілометрів шляху.

Я дякувати Богу не постраждала, але йшла додому пішки з роботи дві години в воді по коліна. Таксі навіть за тисячу гривень не брало замовлення, а міський транспорт просто застряг у воді. Зараз ситуація вже набагато краща,

– розповіла Юлія, назвавши ситуацію "режимом виживання".

Жителька Одеси також знає про те, що дехто з людей не пережив негоду. Їх знесло течією. За словами Юлії Клімакової, рятувальники ДСНС, на жаль, просто не встигали доїхати.



Автомобілі їхали крізь воду / Фото Юлії Клімакової

Інша місцева жителька Оксана Пантюхіна розповіла, що зранку в понеділок, 30 вересня, збиралася поїхати на роботу. Однак таксі викликати не вдалося, тож Оксана залишилася працювати вдома, зрозумівши, що це було доволі правильне рішення.

Усім рекомендую ніколи не ставити роботу вище здоровʼя та комфорт у моменті, думаю вчора люди заплатили більше, аніж заробили за день. Бачила таксі досягало і 1500 – 2500 гривень,

– поділилася вона.

Наступного дня після негоди Оксана Пантюхіна все ж вийшла з дому. Розповідає, – у дворі ще рівень води місцями був по коліно, однак повільно сходить. Вона помітила, що вулиці пусті, а на дорогах лежать номери від авто. Щодо жертв негоди пані Оксана зазначила, що дуже шкода, що один день для багатьох обернувся таким лихом.



Пусті вулиці Одеси після негоди / Фото із соцмереж Оксани Пантюхіної

Одесит Олександр Попеску саме добирався із селища Котовського до залізничного вокзалу, коли вирувала негода. Чоловік знав, що дощ в Одесі традиційно спричиняє транспортний колапс, тож виїхав на кілька годин раніше. Однак доїхати до точки призначення Олександру вдалося не легко, транспорт курсував лише до зупинки "7 Пересипська", а далі рух перекрила поліція в сторону центра міста. Людям пішки довелося йти до Пересипського моста, де якраз було найбільше підтоплення.

Яка там відстань, ви можете виміряти по будь-якій доступній карті, але мені здається це не менше 5 – 6 кілометрів. Майже одразу почалося підтоплення: спочатку води було по кісточки, далі рівень почав зростати в міру того, як ми рухалися до найнижчої точки Пересипського району. Уже в районі зупинки "Церковна" рівень води був по пояс, а люди низького зросту йшли вбрід по груди у воді. Увесь цей час зверху лив проливний дощ, тож ми були мокрі до нитки,

– поділився пан Олександр.

Періодично люди, які йшли з автобуса, бачили затоплені автомобілі в найнижчій точці вулиці, де було дуже багато води з потужною течією.

Люди йшли вулицями, що затопила злива: відео Олександра Попеску

За словами Олександра Попеску, затоплену ділянку їм вдалося подолати за кілька годин, дійшовши до узвищення в центрі міста. Але громадський транспорт не курсував, трамвая дочекатися не вдалося. Чоловік зрозумів, що на потяг він не встигне.

Під зливою Олександр ішов до залізничного вокзалу, на який потрапив уже о 20:00.

"Вдалося купити квиток на потяг на 22:20 і весь цей час я просидів мокрий, знесилений переохолоджений. У зв'язку з негодою більшість магазинів позакривалися раніше, тому не було змоги навіть десь посидіти відігрітися чи купити сухий одяг", – додав він.

Що відомо про потоп в Одесі та області?