Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Одесі, де 30 вересня через сильну зливу загинули 10 людей. Президент запевнив, що влада розбереться з наслідками та причинами події.

Про це повідомив лідер України під час брифінгу, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про негоду в Одесі?

В Одесі 30 вересня сильна злива забрала життя 10 людей. Питання про наслідки стихії та причини викликало гучні обговорення між місцевими жителями та представниками влади.

Президент України журналістам зазначив, що влада має підходить до проблеми послідовно і справедливо. Він пообіцяв, що питання щодо Одеси вирішать.

Що робити з тим, що відбулось, скільки людей загинуло, просто потонуло через цю воду... З питанням Одеси також ми розберемося,

– запевнив український лідер.

Варто зауважити, що Одеса страждає від хаотичної забудови. Експерт з питань ЖКГ Валерій Матковський у коментарі 24 Каналу зазначив, що місцева влада дозволяє зводити нові будівлі без урахування наслідків. У місті не створюють нових систем водовідведення, а активна забудова позбавляє землю можливості поглинати надлишкову воду.

Які наслідки масштабної негоди в Одесі?