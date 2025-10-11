Укр Рус
24 Канал Новости Украины С вопросом Одессы мы разберемся, – Зеленский о трагедии после непогоды
11 октября, 14:57
2

С вопросом Одессы мы разберемся, – Зеленский о трагедии после непогоды

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Одессе 30 сентября из-за сильного ливня погибли 10 человек.
  • Президент Зеленский заверил, что власть разберется с последствиями и причинами трагедии.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Одессе, где 30 сентября из-за сильного ливня погибли 10 человек. Президент заверил, что власть разберется с последствиями и причинами происшествия.

Об этом сообщил лидер Украины во время брифинга, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала дронами энергетику Одесской области: люди остались без света, есть пострадавшая

Что сказал Зеленский о непогоде в Одессе?

В Одессе 30 сентября сильный ливень унес жизни 10 человек. Вопрос о последствиях стихии и причинах вызвал громкие обсуждения между местными жителями и представителями власти.

Президент Украины журналистам отметил, что власть должна подходит к проблеме последовательно и справедливо. Он пообещал, что вопрос по Одессе решат.

Что делать с тем, что произошло, сколько людей погибло, просто утонуло из-за этой воды... С вопросом Одессы также мы разберемся,
– заверил украинский лидер.

Стоит заметить, что Одесса страдает от хаотичной застройки. Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Канала отметил, что местные власти позволяют возводить новые здания без учета последствий. В городе не создают новых систем водоотведения, а активная застройка лишает землю возможности поглощать избыточную воду.

Какие последствия масштабной непогоды в Одессе?

  • В Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Сильные дожди затопили улицы, дома и магазины. Объявляли красный уровень опасности.

  • Из-за непогоды погибло 10 человек, среди них ребенок 8 лет. Спасатели эвакуировали 362 человека и 227 транспортных средств.

  • После стихии президент Владимир Зеленский поручил проверить, почему последствия ливня приобрели такие масштабы.