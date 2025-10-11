Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Одессе, где 30 сентября из-за сильного ливня погибли 10 человек. Президент заверил, что власть разберется с последствиями и причинами происшествия.

Об этом сообщил лидер Украины во время брифинга, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о непогоде в Одессе?

В Одессе 30 сентября сильный ливень унес жизни 10 человек. Вопрос о последствиях стихии и причинах вызвал громкие обсуждения между местными жителями и представителями власти.

Президент Украины журналистам отметил, что власть должна подходит к проблеме последовательно и справедливо. Он пообещал, что вопрос по Одессе решат.

Что делать с тем, что произошло, сколько людей погибло, просто утонуло из-за этой воды... С вопросом Одессы также мы разберемся,

– заверил украинский лидер.

Стоит заметить, что Одесса страдает от хаотичной застройки. Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Канала отметил, что местные власти позволяют возводить новые здания без учета последствий. В городе не создают новых систем водоотведения, а активная застройка лишает землю возможности поглощать избыточную воду.

Какие последствия масштабной непогоды в Одессе?