Об этом сообщил лидер Украины во время брифинга, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о непогоде в Одессе?
В Одессе 30 сентября сильный ливень унес жизни 10 человек. Вопрос о последствиях стихии и причинах вызвал громкие обсуждения между местными жителями и представителями власти.
Президент Украины журналистам отметил, что власть должна подходит к проблеме последовательно и справедливо. Он пообещал, что вопрос по Одессе решат.
Что делать с тем, что произошло, сколько людей погибло, просто утонуло из-за этой воды... С вопросом Одессы также мы разберемся,
– заверил украинский лидер.
Стоит заметить, что Одесса страдает от хаотичной застройки. Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Канала отметил, что местные власти позволяют возводить новые здания без учета последствий. В городе не создают новых систем водоотведения, а активная застройка лишает землю возможности поглощать избыточную воду.
Какие последствия масштабной непогоды в Одессе?
В Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Сильные дожди затопили улицы, дома и магазины. Объявляли красный уровень опасности.
Из-за непогоды погибло 10 человек, среди них ребенок 8 лет. Спасатели эвакуировали 362 человека и 227 транспортных средств.
После стихии президент Владимир Зеленский поручил проверить, почему последствия ливня приобрели такие масштабы.