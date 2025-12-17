Путін хоче відрізати Південь, – Братчук повідомив, яка ситуація в Одесі після обстрілів
- Після російського обстрілу 13 грудня в Одесі виникли проблеми з електропостачанням, водою та теплом, частина споживачів досі без світла.
- Обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру, зокрема високовольтні підстанції, що призвело до блекауту в місті.
Після російського обстрілу 13 грудня в Одесі зникло світло, фіксували проблеми з водою й теплопостачанням. На жаль, до частини споживачів електроенергію досі не повернули.
Попри це одесити розуміють, хто відповідальний за такі проблеми. Як наголосив в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ніхто з містян не говорить про відмову від боротьби.
До теми "Прошу ДТЕК скрутити половину": мережу розчулив спонтанний флешмоб про світло для Одеси
"Ми знаємо про намагання Путіна "відрізати" Одещину, наш Південь від Чорного моря. Але в Одесі говорять, що на українському півдні здаються лише квартири, більше нічого", – підкреслив Сергій Братчук.
Що відбувається у місті?
Ворог дотримується уже звичної тактики під час обстрілів і спершу запускає дрони-розвідники. Так хоче виснажити протиповітряну оборону перед масованою атакою.
Щодо електроенергії, то її повернули до майже до 600 000 осель. Наразі ще понад 30 000 осель регіону залишається без світла. Є певна проблематика, але в основному питання водопостачання, теплопостачання уже вирішені,
– наголосив Братчук.
На жаль, є деякі локації в обласному центрі та в населених пунктах області, де світла, води й тепла немає від 13 грудня. Тоді Росія масовано атакувала регіон.
В Одесі водопостачання забезпечують завдяки бюветам, по області воду привозять локально. Ба більше, для найбільш вразливих верств населення і там, де немає можливості приготувати їжу – її роздають. До цього долучилися волонтери, благодійні фонди й навіть Укрзалізниця.
Що говорять росіяни про Одесу?
Ворог продовжує поширювати свою пропаганду. Так окупанти розганяють фейки, що на Одещині величезні черги за пальним. Насправді причина в тому, що люди беруть пальне для своїх генераторів. Це реальність з якою українці живуть вже не один рік.
А щодо генераторного "оркестру", то на кожній локації Одеси й регіону, ми вже навіть знаємо, де конкретно який генератор співає. Ця симфонія продовжується вже тривалий час,
– додав речник Української добровольчої армії.
Ворог продовжує атакувати регіон. До того ж, щоб ускладнити роботу наших рятувальників, завдає повторних ударів. Так хоче не дозволити ліквідувати наслідки влучань.
Чому в Одесі такі проблеми зі світлом?
- У ніч на 13 грудня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на Одесу за час війни. Тоді були пошкоджені будинки, об'єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста зникло світло. Попри роботу енергетиків, у деяких населених пунктах, світла не було кілька днів.
- У ДТЕК пояснили, що російський удар пошкодив всі високовольтні підстанції Укренерго, а також розподільчу станцію. За цей рік ворог атакував усі 20 розподільчих станцій. Через те, що частина з них повністю знищена – неможливо застосувати графіки відключень.
- Місто опинилося у стані блекауту, люди залишилися без світла, води, зв'язку й тепла. На кадрах з мережі видно, що вулиці освітлюють лише фари автомобілів та поодинокі світлофори. За водою утворилися черги, тому роботу бюветів продовжили.