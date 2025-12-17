Путин хочет отрезать Юг, – Братчук сообщил, какова ситуация в Одессе после обстрелов
- После российского обстрела 13 декабря в Одессе возникли проблемы с электроснабжением, водой и теплом, часть потребителей до сих пор без света.
- Обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру, в частности высоковольтные подстанции, что привело к блэкауту в городе.
После российского обстрела 13 декабря в Одессе пропал свет, фиксировали проблемы с водой и теплоснабжением. К сожалению, к части потребителей электроэнергию до сих пор не вернули.
Несмотря на это одесситы понимают, кто ответственен за такие проблемы. Как отметил в эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, никто из горожан не говорит об отказе от борьбы.
"Мы знаем о попытках Путина "отрезать" Одесскую область, наш Юг от Черного моря. Но в Одессе говорят, что на украинском юге сдаются только квартиры, больше ничего", – подчеркнул Сергей Братчук.
Что происходит в городе?
Враг придерживается уже привычной тактики во время обстрелов и сначала запускает дроны-разведчики. Так хочет истощить противовоздушную оборону перед массированной атакой.
Относительно электроэнергии, то ее вернули почти в 600 000 домов. Сейчас еще более 30 000 домов региона остается без света. Есть определенная проблематика, но в основном вопросы водоснабжения, теплоснабжения уже решены,
– отметил Братчук.
К сожалению, есть некоторые локации в областном центре и в населенных пунктах области, где света, воды и тепла нет с 13 декабря. Тогда Россия массированно атаковала регион.
В Одессе водоснабжение обеспечивают благодаря бюветам, по области воду привозят локально. Более того, для наиболее уязвимых слоев населения и там, где нет возможности приготовить пищу – ее раздают. К этому присоединились волонтеры, благотворительные фонды и даже Укрзализныця.
Что говорят россияне об Одессе?
Враг продолжает распространять свою пропаганду. Так оккупанты разгоняют фейки, что в Одесской области огромные очереди за топливом. На самом деле причина в том, что люди берут топливо для своих генераторов. Это реальность с которой украинцы живут уже не один год.
А что касается генераторного "оркестра", то на каждой локации Одессы и региона, мы уже даже знаем, где конкретно какой генератор поет. Эта симфония продолжается уже длительное время,
– добавил представитель Украинской добровольческой армии.
Враг продолжает атаковать регион. К тому же, чтобы усложнить работу наших спасателей, наносит повторные удары. Так хочет не позволить ликвидировать последствия попаданий.
Почему в Одессе такие проблемы со светом?
- В ночь на 13 декабря россияне осуществили одну из самых масштабных атак на Одессу за время войны. Тогда были повреждены дома, объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города исчез свет. Несмотря на работу энергетиков, в некоторых населенных пунктах, света не было несколько дней.
- В ДТЭК объяснили, что российский удар повредил все высоковольтные подстанции Укрэнерго, а также распределительную станцию. За этот год враг атаковал все 20 распределительных станций. Из-за того, что часть из них полностью уничтожена – невозможно применить графики отключений.
- Город оказался в состоянии блэкаута, люди остались без света, воды, связи и тепла. На кадрах из сети видно, что улицы освещают только фары автомобилей и единичные светофоры. За водой образовались очереди, поэтому работу бюветов продолжили.