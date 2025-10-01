Можливі незначні затримки, – Укрзалізниця розповіла про ситуацію через підтоплення Одеси
- Через підтоплення в Одесі рух потягів забезпечують резервними тепловозами з обмеженням швидкості.
- Укрзалізниця пропускає частину рейсів зміненими маршрутами, що може викликати незначні затримки.
Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу, а затопило навіть залізницю. Попри це, станом на ранок середи, 1 жовтня, усі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати.
Однак незначні затримки все ж можливі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Як негода вплинула на рух потягів?
Через підтоплення рух на залізниці забезпечують резервними тепловозами з обмеженням швидкості – задля безпеки. Частину рейсів пропущено зміненими маршрутами, тож можливі незначні затримки.
Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський показав станцію Одеса-Пересип.
Шлях на Одесу нині такий… Але це не зупиняє залізничників,
– зауважив голова Укрзалізниці.
Окрім того, залізничники допомагають місцевим службам у ліквідації наслідків негоди.
Що відомо про негоду в Одесі?
- Лише за 7 годин в Одесі випала майже 2-місячна норма опадів.
- Негода забрала життя 9 людей, серед них 23-річна дівчина та родина, яка проживала на цокольному поверсі.
- Школи міста переходять на дистанційне навчання, підприємства та установи також закликали організувати дистанційну роботу для персоналу.
- Поліпшення погодних умов очікують 2 жовтня.