Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу, а затопило навіть залізницю. Попри це, станом на ранок середи, 1 жовтня, усі пасажирські поїзди продовжують відправлятися та прибувати.

Однак незначні затримки все ж можливі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ

Як негода вплинула на рух потягів?

Через підтоплення рух на залізниці забезпечують резервними тепловозами з обмеженням швидкості – задля безпеки. Частину рейсів пропущено зміненими маршрутами, тож можливі незначні затримки.

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський показав станцію Одеса-Пересип.

Станція Одеса-Пересип після негоди / Фото Перцовського

Шлях на Одесу нині такий… Але це не зупиняє залізничників,

– зауважив голова Укрзалізниці.

Окрім того, залізничники допомагають місцевим службам у ліквідації наслідків негоди.

Що відомо про негоду в Одесі?