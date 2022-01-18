В аеропорту Одеси повідомили про замінування: що там відбувається

Аеропорт в Одесі "замінували" невідомі. Аноніми погрожували підірвати об'єкт.

Пасажири аеропорту повідомили про те, що їхній рейс затримали через погрозу підірвати будівлю. На те, щоб вилетіти з міста, жителі й гості Одеси чекали понад 4 години.

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Замінували Одеський аеропорт

Відповідну інформацію про ймовірну закладену вибухівку та затримку рейсу оприлюднили в одеському телеграм-каналі. Люди зібрали валізи та чекали на злітній смузі.



Транспортний колапс біля Одеського аеропорту / Фото з телеграму "Одеса, як вона є"

Біля будівлі аеропорту в Одесі також зафіксували транспортний колапс. Автомобілі стояли у 4 смуги.

Дивіться відео: в Одеському аеропорту повідомили про замінування

На летовищі Одеси шукали вибухівку

Як повідомила в коментарі журналістці 24 каналу представниця пресслужби Міжнародного аеропорту "Одеса", їм справді надійшло повідомлення про замінування 18 січня.

На місце події викликали вибухотехнічну службу, правоохоронців та кінологів. Спеціалісти обстежили територію, закладеної вибухівки не знайшли.

Після огляду фахівцями, аеропорт в Одесі продовжив роботу в штатному режимі. Зараз літаки курсують за розкладом.

Хвиля масштабних замінувань в Україні

У грудні та січні Україною прокотилася хвиля замінувань, про яку повідомляли аноніми. Під удар "жартівників" потрапили школи, торгові центри, аеропорти та навіть головні ялинки у різних містах.

Зокрема, 15 січня повідомили про замінування аеропорту "Жуляни" в Києві. Під час перевірок, пасажирів та персонал вивели з будівлі, низку рейсів до Львова та із Запоріжжя скасували.

. За неправдиве повідомлення про замінування в Україні передбачена кримінальна відповідальність – від 2 до 8 років ув'язнення.

У Києві, Черкасах, Херсоні, Полтаві, Дніпрі та Львові "замінували" усі торгові центри в містах і школи. Аналогічний випадок стався і в Кривому Розі, однак там аноніми представилися "воїнами Аллаха". Імам Едгар Девлікамов назвав ці дії провокацією.

Працівники Служби безпеки України наголосили, що масштабні замінування є інструментом гібридної війни Росії. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та поширення паніки.

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