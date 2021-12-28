Антикорупційний суд відхилив прохання Бриндака: віцемер Одеси заплатив понад 24 мільйони
Джерело:УСІ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила прохання віцемера Одеси щодо зменшення застави. Олег Бриндак заплатив 24,9 мільйона гривень.
Така сума уже є суттєво меншою, ніж ВАКС пропонував внести раніше. Розмір застави зменшили з 40 до 24,9 мільйона гривень.
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Бриндак вийшов під заставу
Вищий антикорсуд ще 10 грудня ухвалив тримати Олега Бриндака під вартою упродовж 60 днів з можливістю внесення застави.
Спершу чиновник не зміг дістати 40 мільйонів гривень та повернувся до слідчого ізолятора. Згодом суд зменшив розмір застави, відтак за 2 тижні віцемер Одеси таки вніс необхідну суму та вийшов на свободу.
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У чому підозрюють віцемера Одеси
Олега Бриндака у Антикорупційній прокуратурі звинувачують у незаконному переданні майже 16 гектарів землі в Одесі під забудову. Він нібито входив до злочинного угруповання разом з одеським міським головою Геннадієм Трухановим.
Загалом у справі є 16 підозрюваних. Усі вони – високопосадовці, яких підозрюють у масштабному розкраданні землі. Мовиться про збитки у розмірі 689 мільйонів гривень.