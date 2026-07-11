Росія атакувала Одесу: які наслідки та чи є постраждалі

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог завдав ударів по Одещині.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Що відомо про російську атаку?

У Ізмаїльській РДА повідомили, що Росія у ніч на 11 липня завдала ударів по Ізмаїльському району.

Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала портова інфраструктура. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Дякуємо Силам ППО та ДФТГ Саф'янівської громади за ефективну роботу по ворожих цілях,

– зазначили в РДА.

Коли ще окупанти атакували Одесу та область?

Одещина та обласний центр 10 липня потрапили під російський ракетний удар. Спершу серію вибухів чули у місті, вже згодом гучно було у регіоні.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по регіону. Під обстріл потрапила портова інфраструктура, де внаслідок атаки виникли пожежі. Їх вдалося локалізувати рятувальникам.

Ввечері 9 липня внаслідок російської атаки безпілотниками в Одеській області сталось займання нежитлової будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На щастя, постраждалих немає.

У ніч на суботу, 4 липня, російські війська завдали удару по Одещині. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок нічного удару по Одещині виникла пожежа в складській будівлі з харчами. На жаль, двоє людей постраждали, їм надають необхідну допомогу.

Також під час обстрілу було пошкоджено розташовані поруч складські будівлі – рятувальники швидко загасили пожежі.