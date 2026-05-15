Летіли і дрони, і ракети: внаслідок нічної атаки на Одещину є постраждалі

У ніч проти 15 травня Росія завдала комбінований удар по Одещині. У регіоні виникли пожежі. Відомо про постраждалих.

Уночі окупанти били по Одещині ракетами і дронами. Ціллю стали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також У Києві та області пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"

Які наслідки ворожої атаки на Одещину?

За словами Кіпера, двоє людей постраждало.

Також внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, 3 легкові автомобілі.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА

У ДСНС уточнили, що частина осель в уражених будинках зруйнована. Там вибиті вікна та понівечені конструкції.

Окрім того, під ударом опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Ліквідація наслідків атаки на Одещину / Фото ДСНС

Нагадаємо, що уночі на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників з Чорного моря і щонайменше двох ракет на південь Одеської області.

Одещина зазнає постійних ударів окупантів

Одеська область чи не щодня потерпає від російських атак. Окупанти традиційно б'ють по енергетичній та портовій інфраструктурі регіону.

Так, у ніч проти 14 травня ворог здійснив масовану атаку на Україну за допомогою ракет і дронів. Під удар потрапила і Одещина. Противник бив по об'єктах портової інфраструктури. Внаслідок двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Двоє людей постраждали.

Ввечері того ж дня ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний об'єкт в Білгород-Дністровському районі. Без світла залишилися 32 населених пункти, тобто понад 15 тисяч абонентів.

Росія не відмовляється від планів щодо захоплення Одещини, однак для їх реалізації їй потрібна комплексна операція – морська, повітряна та наземна. Попри це, окупанти продовжують лише повітряні атаки, зокрема дронами.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі для 24 Каналу пояснив, що російські можливості на Чорному морі суттєво обмежені. За його словами, у відкритій акваторії немає російських бойових кораблів, які могли б діяти без ризику ураження.

Окремо він зазначив, що десантний флот Росії значно зменшився і використовується переважно для логістичних завдань, а не для підготовки великої морської десантної операції. Це фактично позбавляє Росію можливості швидкого силового прориву з моря в напрямку Одеси чи узбережжя Одещини.

Водночас росіяни продовжують повітряний тиск. Вони намагаються атакувати портову та припортову інфраструктуру регіону дронами та ракетами, прагнучи перевантажити українську систему ППО.

Попри окремі влучання та пошкодження інфраструктури, стратегічного результату ці атаки Росії не приносять. За словами речника, навіть масовані удари не дають ворогу переваги в регіоні. Братчук підсумував, що мрії Кремля про контроль над Одещиною залишаються недосяжними.