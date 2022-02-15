Без згадки про Росію: Одеська облрада звернулася до жителів регіону через загрозу війни

Депутати Одеської обласної ради проголосували за публічне звернення до місцевих жителів. Згадували про військову загрозу, але "забули" за російську агресію.

Як передає 24 канал, проєкт звернення оприлюднили на сайті облради Одещини. Його ухвалили на позачерговій сесії 15 лютого.

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Текст звернення

У зверненні депутати наголосили на тому, що Одеська область – мирний, багатонаціональний та спокійний регіон. Водночас Одеса – це місто бойової слави, жителі якого ніколи не здавалися.

"Коли ми знову складаємо іспит на єдність та патріотизм, кожен із нас має усвідомити свою власну відповідальність за майбутнє нашого регіону та нашої Держави", – зазначили автори.



Витяг зі звернення / Скриншот із сайту Одеської облради

Жителів Одещини закликали зберігати моральну стійкість та не панікувати, бо саме цього хоче ворог. Політичні сили заохотили до єдності та консолідації зусиль, "щоб спільно протистояти зовнішньому тиску і не розхитувати політичну ситуацію всередині країни".

"Вірте в нашу армію, у наших дипломатів, які мають достатньо сил і засобів, а також відповідний досвід, щоб відстояти нашу державу", – підкреслили в зверненні.



Витяг зі звернення / Скриншот із сайту Одеської облради

Водночас усіх, хто може, попросили долучатися до загонів територіальної оборони. Інші громадяни зараз допоможуть лише тим, що продовжать працювати в звичному режимі та підтримуватимуть економіку.

Відповідне рішення підтримали 44 депутати. 5 обранців з Одеської облради були проти.

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Без згадки Росії

За інформацією "Думської", депутат Михайло Шмушкович зауважив, що в зверненні немає згадок про Росію. Він запропонував почати звернення зі слів про російську агресію.

Шмушкович наголосив, що війна в Україні триває з 2014 року, але останнім часом на кордонах дуже непроста ситуація. Нагнітає ситуацію Росія, яка скупчує війська та техніку, погрожує Україні та Європі.



Поправка від Шмушковича / Фото "Думської"

Однак цю поправку підтримали лише 20 депутатів, відтак вона не пройшла. Традиційно, проти були представники від партії Шарія та ОПЗЖ.

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