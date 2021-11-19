Бо читав по складах: суд в Одесі покарав злодія зобов'язанням прочитати вірш Франка

Малинівський суд Одеси визнав винним у крадіжці 26-річного чоловіка. Але покарання йому призначив особливе – після того, як вивчив біографію підсудного.

Зокрема, чоловіку наказали прочитати трилогію Льва Толстого "Дитинство", "Отроцтво" та "Юність". А також – прочитати й вірш Івана Франка "Строфи".

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Літературне покарання: суд наказав злодію читати Франка та Толстого

Суддя Малиновського суду Одеси Олександр Гарський визнав 26-річного чоловіка винним у крадіжці. Суд погодився з прокуратурою, що 21 липня 2021 року обвинувачений проник до квартири знайомого та викрав мобільний телефон і 50 гривень. Розмір завданої шкоди оцінили 903,33 гривні. Сам підсудний повністю визнав провину.

Складніше питання полягало у тім, яке покарання йому призначити. Гарський ознайомився з біографією підсудного (ніде не вчився, жив на вулиці, потрапив до притулку, а проте в нього є дружина, трирічний син і дитина дружини від першого шлюбу), та помітив, що той читає по складах.

І саме тому суддя наказав чоловікові прочитати трилогію повістей Льва Толстого "Дитинство", "Отроцтво", "Юність", і ще вірш Івана Франка "Строфи".

"Дитинство", "Отроцтво", "Юність", і ще вірш "Строфи". На думку судді, виконання цих зобовязань дасть підсудному "можливість зрозуміти інших людей", та осягнути, "як залишатися високоморальною людиною".

Звісно, це не все покарання. Крадія засудили до 3 років позбавлення волі, але звільнили від відбуття ув'язнення з випробувальним строком у 1 рік.

Примітно, що це не перше таке рішення суду в Одесі. У жовтні двом хлопцям 19 і 23 років за спробу крадіжки автомобільних аксесуарів дали рік умовно і – зобов'язали читати твори Тараса Шевченка та Марка Твена.

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