Як повідомили під час засідання суду, термін особистого зобов'язання – 2 місяці.

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Прокурор просив про цілодобовий домашній арешт

Прокурор просив про іншу запобіжку – цілодобовий домашній арешт, проте суддя вирішила інакше. Також нардеп, згідно з рішенням, має здати свій закордонний паспорт.

Сам Лерос заявив, що рішення суду було для нього неочікуваним, а також уточнив, що середній палець показав не інституту влади, а особисто Володимиру Зеленському та Андрієві Єрмаку.

Підозру Леросу вручили 11 листопада

Зазначимо, що підозру Леросу вручали у дворі власного будинку 11 листопада. Нардепа підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тисяч гривень або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Що відомо про скандальний інцидент у парламенті: