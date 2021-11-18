Як повідомили під час засідання суду, термін особистого зобов'язання – 2 місяці.
Раніше Середній палець президенту: комітет Ради визначився з покаранням Гео Леросу
Прокурор просив про цілодобовий домашній арешт
Прокурор просив про іншу запобіжку – цілодобовий домашній арешт, проте суддя вирішила інакше. Також нардеп, згідно з рішенням, має здати свій закордонний паспорт.
Сам Лерос заявив, що рішення суду було для нього неочікуваним, а також уточнив, що середній палець показав не інституту влади, а особисто Володимиру Зеленському та Андрієві Єрмаку.
Підозру Леросу вручили 11 листопада
Зазначимо, що підозру Леросу вручали у дворі власного будинку 11 листопада. Нардепа підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Раніше Брехня й "плівки Єрмака": скандальному Леросу повідомили про чергову підозру
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тисяч гривень або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.
Що відомо про скандальний інцидент у парламенті:
- Під час засідання парламенту 4 листопада Гео Лерос показав середній палець з трибуни Ради президенту Зеленському.
- Це сталось під час обрання міністром оборони Олексія Резнікова.
- "Слуги народу" звернулись до регламентного комітету з проханням покарати політика.
- Регламентний комітет постановив, що Рада має відсторонити Лероса від участі у 5 засіданнях.