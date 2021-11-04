Вийшовши на виступ, Гео Лерос сказав, що не боїться президента та його правоохоронні органи.

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Також нардеп емоційно назвав Володимира Зеленського зрадником.

Доброго дня, пане президенте. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду,
– зазначив Лерос.

Після цього йому оперативно виключили мікрофон. Але Лерос не розгубився та перейшов до невербального спілкування, показавши українському лідеру середній палець.

Лерос показав середній палець Зеленському
Лерос показав середній палець Зеленському / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)

"Слуги народу" звернулися до регламентного комітету

Такі дії Лероса обурили представників президентської фракції, вони звернулися до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі парламенту.

Що цьому передувало

Раніше Гео Лерос був радником президента Зеленського, проте тепер є чи не найголовнішим критиком ОП. У березні 2020 року нардеп оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади.

Сам Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.