У телеграм-каналах 13 вересня опублікували відео, на якому людина, схожа на Лероса, за гроші шукає співучасників злочину. Зокрема, імітації нападу на себе, щоб створити ілюзії загроз.

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У ДБР зазначили, що дії політика можуть бути кваліфіковані як "готування до злочину та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу". ДБР передало інформацію до Офісу Генпрокурора для правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР.

Детальніше про опубліковане відео

Відео опублікували в телеграм-каналі Україна Online. Лерос у ролику нібито обговорює зі співрозмовником план використання ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів. Ба більше, Леросу начебто передали пакет із сумою в 60 тисяч доларів.

Кажуть, що про підпал свого авто нардеп знав ще за місяць. Відповідно до задуму, Лерос буцімто мав анонсувати брифінг, де збирався розповісти про "факти корупції влади". Мовляв, для залучення уваги громадськості, нардеп пропонував підпалити своє майно.

Що відомо про підпал машини Лероса

Авто Лероса згоріло вночі 28 серпня 2020 року. Сам депутат заявляв про підпал.

Поліція стверджувала, що одна з основних версій у справі про згорілий автомобіль Лероса стосується його діяльності як народного депутата.

Конфлікти Лероса з ОП: що відомо

У березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака обговорює працевлаштування невідомих людей на державні посади.

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