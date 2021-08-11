Суд зазначив, що інформація порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака.

До теми Суд відмовив брату Єрмака в задоволенні позову на 1 гривню проти Гео Лероса

Що відомо про справу

У березні 2020 року Лерос оприлюднив аудіозаписи, на яких начебто Денис Єрмак домовляється про призначення певних осіб на державні посади на гроші.

Він написав у соцмережах: "Відео докази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку ну і звичайно заробіток на державі".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Брат Єрмака звернувся до суду. Позов не задовольнив Печерський районний суд Києва. Рішення оскаржували в апеляційному суді.

Відтак суд зобов'язав Лероса спростувати поширену інформацію. Нардеп має розмістити на своїй сторінці: "Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".

Зверніть увагу! Нардепа у вересні 2020 року виключили з фракції "Слуга народу". Перед тим Лерос під час виступу з трибуни Верховної Ради відкрито розкритикував президента Володимира Зеленського.