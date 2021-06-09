Справу відкрили ще понад 10 місяців тому. Про рішення суду повідомили адвокати Лероса – представники юридичної компанії "Міллер".

Раніше Я став щитом, у який все полетіло, – Андрій Єрмак про скандал з плівками Лероса

Критика та оцінка вчинків не є предметом судового позову

Печерський районний суд Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту,

– пояснили рішення суду захисники.

Позивачу не вдалось довести факту завданої шкоди. Адвокати Лероса зазначили, що, ймовірно, очікують на апеляцію.

Що відомо про так звані "плівки Єрмака"