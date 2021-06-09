Справу відкрили ще понад 10 місяців тому. Про рішення суду повідомили адвокати Лероса – представники юридичної компанії "Міллер".
Раніше Я став щитом, у який все полетіло, – Андрій Єрмак про скандал з плівками Лероса
Критика та оцінка вчинків не є предметом судового позову
Печерський районний суд Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту,
– пояснили рішення суду захисники.
Позивачу не вдалось довести факту завданої шкоди. Адвокати Лероса зазначили, що, ймовірно, очікують на апеляцію.
Що відомо про так звані "плівки Єрмака"
- У березні 2020 року Гео Лерос оприлюднив аудіозаписи, на яких начебто Денис Єрмак домовляється про призначення певних осіб на державні посади на гроші.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження.
- Своєю чергою Державне бюро розслідування розпочало вже провадження щодо Гео Лероса – за заявою Єрмака. На аналогічний крок пішли і в Офісі генпрокурора.