Оприлюднення плівок Гео Леросом було цілеспрямованою атакою на Офіс Президента. Так вважає керівник ОПУ Андрій Єрмак, брат якого – Денис фігурує на скандальних записах.

Мета скандалу – розхитати команду президента

Деталей у справі керівник ОПУ поки не розголошує, адже наразі проводять розслідування. Проте оприлюднення плівок він назвав спробою розхитати ситуацію у команді президента. Про це Андрій Єрмак повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua

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Людей, яким вигідні конфлікти поміж президентського оточення, зазначив Єрмак, достатньо і в Україні, і за її межами. При цьому президент начебто знав, що готуються провокації.

Атака відбулась через певні обставини. А я став щитом у який все полетіло. Я прекрасно розумію, що перебуваю у центрі уваги,

– зазначив Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що як ніхто інший зацікавлений у завершенні слідства. Єрмак зазначив, що чекати результатів залишилось недовго.

На образи, наклепи, брехню я звик відповідати по-іншому. Але сьогодні я обіймаю державну посаду, тому все повинно відбуватись згідно з законом, відповідно до роботи правоохоронних органів,

– сказав Єрмак.

Керівник ОПУ підтвердив, що отримав підтримку від президента Зеленського.

"Плівки Єрмака": коротко