Я став щитом, у який все полетіло, – Андрій Єрмак про скандал з плівками Лероса
Оприлюднення плівок Гео Леросом було цілеспрямованою атакою на Офіс Президента. Так вважає керівник ОПУ Андрій Єрмак, брат якого – Денис фігурує на скандальних записах.
Мета скандалу – розхитати команду президента
Деталей у справі керівник ОПУ поки не розголошує, адже наразі проводять розслідування. Проте оприлюднення плівок він назвав спробою розхитати ситуацію у команді президента. Про це Андрій Єрмак повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua
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Людей, яким вигідні конфлікти поміж президентського оточення, зазначив Єрмак, достатньо і в Україні, і за її межами. При цьому президент начебто знав, що готуються провокації.
Атака відбулась через певні обставини. А я став щитом у який все полетіло. Я прекрасно розумію, що перебуваю у центрі уваги,
– зазначив Єрмак.
Керівник Офісу Президента наголосив, що як ніхто інший зацікавлений у завершенні слідства. Єрмак зазначив, що чекати результатів залишилось недовго.
На образи, наклепи, брехню я звик відповідати по-іншому. Але сьогодні я обіймаю державну посаду, тому все повинно відбуватись згідно з законом, відповідно до роботи правоохоронних органів,
– сказав Єрмак.
Керівник ОПУ підтвердив, що отримав підтримку від президента Зеленського.
"Плівки Єрмака": коротко
- 29 березня депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у соцмережах відео.
- На відео начебто брат Андрія Єрмака – Денис обговорює призначення певних осіб на ті чи інші державні посади.
- За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі.
- Денис Єрмак згодом визнав, що на оприлюднених відео саме він, але там не було жодних порушень закону.
- У САП кажуть, що з цього приводу розпочали кримінальне провадження – за заявою Лероса.
- ДБР, натомість, розпочало провадження за заявою Єрмака, який звинуватив Лероса у шахрайстві.
- СБУ, поліція та Офіс генпрокурора також розпочали провадження проти Лероса.
- Національне антикорупційне бюро відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Єрмака". Одне з них стосується самого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, інше – його брата Дениса.