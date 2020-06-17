Обнародование пленок Гео Леросом было целенаправленной атакой на Офис Президента. Так считает руководитель ОПУ Андрей Ермак, брат которого – Денис фигурирует в скандальных записях.

Цель скандала – расшатать команду президента

Деталей по делу руководитель ОПУ пока не разглашает, ведь сейчас проводят расследование. Однако обнародование пленок он назвал попыткой расшатать ситуацию в команде президента. Об этом Андрей Ермак сообщил в интервью изданию LB.ua.

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Людей, которым выгодны конфликты среди президентского окружения, отметил Ермак, достаточно и в Украине, и за ее пределами. При этом президент якобы знал, что готовятся провокации.

Атака произошла из-за определенных обстоятельств. А я стал щитом, в который все полетело. Я прекрасно понимаю, что нахожусь в центре внимания,

– отметил Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что как никто другой заинтересован в окончании следствия. Ермак отметил, что ждать результатов осталось недолго.

На оскорбления, клевету, ложь я привык отвечать по-другому. Но сегодня я занимаю государственную должность, поэтому все должно происходить по закону, согласно работе правоохранительных органов,

– сказал Ермак.

Руководитель ОПУ подтвердил, что получил поддержку от президента Зеленского.

"Пленки Ермака": коротко