Я стал щитом, в который все полетело, – Андрей Ермак о скандале с пленками Лероса
Обнародование пленок Гео Леросом было целенаправленной атакой на Офис Президента. Так считает руководитель ОПУ Андрей Ермак, брат которого – Денис фигурирует в скандальных записях.
Цель скандала – расшатать команду президента
Деталей по делу руководитель ОПУ пока не разглашает, ведь сейчас проводят расследование. Однако обнародование пленок он назвал попыткой расшатать ситуацию в команде президента. Об этом Андрей Ермак сообщил в интервью изданию LB.ua.
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Людей, которым выгодны конфликты среди президентского окружения, отметил Ермак, достаточно и в Украине, и за ее пределами. При этом президент якобы знал, что готовятся провокации.
Атака произошла из-за определенных обстоятельств. А я стал щитом, в который все полетело. Я прекрасно понимаю, что нахожусь в центре внимания,
– отметил Ермак.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что как никто другой заинтересован в окончании следствия. Ермак отметил, что ждать результатов осталось недолго.
На оскорбления, клевету, ложь я привык отвечать по-другому. Но сегодня я занимаю государственную должность, поэтому все должно происходить по закону, согласно работе правоохранительных органов,
– сказал Ермак.
Руководитель ОПУ подтвердил, что получил поддержку от президента Зеленского.
"Пленки Ермака": коротко
- 29 марта депутат из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсетях видео.
- На видео якобы брат Андрея Ермака – Денис обсуждает назначение определенных лиц на те или иные государственные должности.
- За эти услуги фигурант видео якобы берет взятки.
- Денис Ермак впоследствии признал, что на обнародованных видео именно он, но там не было никаких нарушений закона.
- В САПЕ говорят, что по этому поводу начали уголовное производство – по заявлению Лероса.
- ГБР, зато начало производства по заявлению Ермака, который обвинил Лероса в мошенничестве.
- СБУ, полиция и Офис генпрокурора также начали производство против Лероса.
- Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака". Одно из них касается самого руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, другое – его брата Дениса.