Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака". Одно из них касается самого руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос Радио Свобода. Как следует из текста сообщения, другое открыто дело касается брата Ермака Дениса.

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Дела относительно "пленок Ермака"

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

Дело против Андрея Ермака

Как заявили в НАБУ, согласно указанного заявления, председатель Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти".

Относительно этого в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Дело против Дениса Ермака

"Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений головой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – ред.).

Отметим, что 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело. На это повлияла жалоба нардепа Гео Лероса, которую удовлетворила следственная судья ВАКС.

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"Пленки Ермака": коротко