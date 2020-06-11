Національне антикорупційне бюро відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Єрмака". Одне з них стосується самого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомили у НАБУ у відповідь на запит Радіо Свобода. Як випливає з тексту повідомлення, інша відкрита справа стосується брата Єрмака Дениса.

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Справи щодо "плівок Єрмака"

У НАБУ повідомили, що до них надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду щодо зобов’язання внести відомості в ЄРДР за заявою адвоката в інтересах народного депутата України.

Справа проти Андрія Єрмака

Як заявили у НАБУ, відповідно до вказаної заяви, голова Офісу президента "одержав неправомірну вигоду у великому розмірі за ухвалення рішень щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади".

Щодо цього до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Справа проти Дениса Єрмака

"Відповідно до вказаної заяви, громадянин України одержав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішень головою Офісу президента щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація – частина 2 статті 369-2 (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди – ред.).

Зазначимо, що 2 червня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу. На це вплинула скарга нардепа Гео Лероса, яку задовольнила слідча суддя ВАКС.

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"Плівки Єрмака": коротко