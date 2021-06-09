Дело открыли еще более 10 месяцев назад. О решении суда сообщили адвокаты Лероса – представители юридической компании "Миллер".
Ранее Я стал щитом, в который все полетело, – Андрей Ермак о скандале с пленками Лероса
Критика и оценка поступков не является предметом судебного иска
Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей по качеству выполняемых функций публичными лицами не являются основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не являются предметом судебной защиты,
– объяснили решение суда защитники.
Истцу не удалось доказать факт причиненного ущерба. Адвокаты Лероса отметили, что, вероятно, будут ждать на апелляцию.
Что известно о так называемых "пленках Ермака"
- В марте 2020 года Гео Лерос обнародовал аудиозаписи, на которых якобы Денис Ермак договаривается о назначении определенных лиц на государственные должности за деньги.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство.
- В свою очередь Государственное бюро расследования начало уже производство в отношении Гео Лероса – по заявлению Ермака. На аналогичный шаг пошли и в Офисе генпрокурора.