Дело открыли еще более 10 месяцев назад. О решении суда сообщили адвокаты Лероса – представители юридической компании "Миллер".

Ранее Я стал щитом, в который все полетело, – Андрей Ермак о скандале с пленками Лероса

Критика и оценка поступков не является предметом судебного иска

Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую ​​позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей по качеству выполняемых функций публичными лицами не являются основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не являются предметом судебной защиты,

– объяснили решение суда защитники.

Истцу не удалось доказать факт причиненного ущерба. Адвокаты Лероса отметили, что, вероятно, будут ждать на апелляцию.

Что известно о так называемых "пленках Ермака"