Суд отметил, что информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию Ермака.

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Что известно о деле

В марте 2020 года Лерос обнародовал аудиозаписи, на которых якобы Денис Ермак договаривается о назначении определенных лиц на государственные должности за деньги.

Он написал в соцсетях: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве".

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство.

Брат Ермака обратился в суд. Иск удовлетворил Печерский районный суд Киева. Решение обжаловали в апелляционном суде.

Таким образом, суд обязал Лероса опровергнуть распространенную информацию. Нардеп должен разместить на своей странице: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности".

Обратите внимание! Нардепа в сентябре 2020 года исключили из фракции "Слуга народа". Перед тем Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады открыто раскритиковал президента Владимира Зеленского.