В телеграм-каналах 13 сентября опубликовали видео, на котором человек, похожий на Лероса, за деньги ищет соучастников преступления. В частности, имитации нападения на себя, чтобы создать иллюзии угроз.

Читайте также Дело о "торговле должностями": брат Ермака выиграл суд против Лероса

В Государственном бюро расследований отметили, что действия политика могут быть квалифицированы как "приготовление к преступлению и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа". ГБР передало информацию в Офис генпрокурора для правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

Детальнее про опубликованное видео

Видео опубликовали в телеграмм-канале Украины Online. Лерос в ролике якобы обсуждает с собеседником план использования ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений. Более того, Леросу якобы передали пакет с суммой в 60 тысяч долларов.

Говорят, что о поджоге своего автомобиля нардеп знал еще за месяц. Согласно замыслу, Лерос якобы должен был анонсировать брифинг, где собирался рассказать о "фактах коррупции власти". Якобы, для привлечения внимания общественности, нардеп предлагал поджечь свое имущество.

Смотрите видео о поджоге автомобиля Лероса:

Что известно о поджоге машины Лероса

  • Автомобль Лероса сгорел ночью 28 августа 2020 года. Сам депутат заявлял о поджоге.
  • Полиция утверждала, что одна из основных версий по делу о сгоревшем автомобиле Лероса касается его деятельности как народного депутата.

Конфликты Лерос с ОП: что известно

  • Лерос является критиком Офиса Президента, хотя раньше даже был советником Зеленского.
  • В марте 2020 года Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса Ермака обсуждает трудоустройства неизвестных людей на государственные должности.
  • Однако впоследствии Киевский апелляционный суд признал информацию о "продаже государственных должностей" недостоверной.
  • Также Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады открыто раскритиковал президента Владимира Зеленского.
  • После этого его исключили из фракции "Слуга народа". Сам Зеленский называл Лерос аферистом.