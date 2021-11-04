Выйдя на выступление, Гео Лерос сказал, что не боится президента и его правоохранительные органы.

Важно "Имитация нападения на себя": в Офисе генпрокурора открыли дело в отношении Лероса

Также нардеп эмоционально назвал Владимира Зеленского предателем.

Здравствуйте, господин президент. Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, "клепать" дела, но я не боюсь говорить правду,

– отметил Лерос.

После этого ему оперативно выключили микрофон. Но Лерос не растерялся и перешел к невербальному общению, показав украинскому лидеру средний палец.

Лерос показал средний палец Зеленскому / Фото 24 канал (Валентина Полищук)

"Слуги народа" обратились в регламентный комитет

Такие действия Лероса возмутили представителей президентской фракции, они обратились в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата. В "Слуге народа" назвали такое поведение недопустимым в сессионном зале парламента.

Что этому предшествовало

Ранее Гео Лерос был советником президента Зеленского, однако теперь является едва ли не главным критиком ОП. В марте 2020 года нардеп обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти.

Сам Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом. 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить нардепа Лероса из фракции.