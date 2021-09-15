Какое дело открыли правоохранители

Офис генпрокурора поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможной подготовки нардепом заведомо ложного показания свидетеля следствию. Об этом заявил начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук.

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Основанием для открытия дела стала публикация видео на одном из телеграмм-каналов. На кадрах лицо, похожее на Лероса, искало соучастников для имитации нападения на себя. За это он пожелал у собеседника деньги,

– рассказал Зинорук.

Он добавил, что целью имитации могло быть:

создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность,

дискредитация органов государственной власти.

Предварительно дело открыли по статьям о подготовке к преступлению и введении в заблуждение суда или другого органа. Сейчас проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. Правоохранители планируют назначить экспертизы, чтобы выяснить, настоящее ли видео.

Важных свидетелей установили

По словам Зинорука, следствие установило свидетелей. Информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств. Именно поэтому разглашение сведений об этих лицах может повредить досудебному расследованию.

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Реакция Лероса

Сам политик на своей странице в Фейсбуке посмеялся над тем, что в деле нашли ценных свидетелей.

Разве что свидетелей Иеговы! Когда в ближайшее время весь этот цирк закончится, в выигрыше будут Зеленский, Ермак и Коля Тищенко с 95 кварталом, которых придется терпеть еще очень долго,

– написал нардеп.

Что этому предшествовало

В 2020 году Лерос обвинил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в торговле государственными должностями. После этого у нардепа сгорел автомобиль. Лероса заподозрили в инсценировке поджога, однако тот все отрицал.