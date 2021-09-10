Соответствующее фото Тищенко опубликовал в своем фейсбуке. Это произошло 10 сентября, то есть на следующий же день после нападения на Лероса.

Что произошло Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны в Верховной Раде: эпическое видео

Тищенко заговорил о "ложном пути Лероса"

"Слуга народа" отметил, что помолился за здоровье Лероса, с которым имел конфликт. "Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", – написал он.

На фото, опубликованном в соцсети, депутат стоит в церкви возле подсвечника и держит в руках несколько свечей. Одну из них он уже зажег. В каком храме это происходило – неизвестно.



Тищенко показал фото из церкви / Фото с фейсбук-страницы нардепа

В комментариях к сообщению Тищенко упрекнули, что он "шутит немного не в том месте". На это он ответил, что речь идет не о шутках. Мол, каждый имеет шанс понять свои ошибки, ведь перед Богом все равны.

Что этому предшествовало

Инцидент случился, когда Лерос выступал за парламентской трибуной и говорил о "спецоперации по вагнеровцам". Эти слова не понравились Тищенко, и он решил действовать.

Тищенко назвал Лероса "патологическим лжецом и предателем". Он подчеркнул, что никому не позволит оскорблять президента и собратьев по парламенту.

Интересно! Ранее Тищенко называл себя " бультерьером Зеленского" – в контексте того, что будет работать там, где его работа будет нужной. Так он реагировал на слухи о назначении на Закарпатье.