Відповідне фото Тищенко опублікував у своєму фейсбуці. Це сталося 10 вересня, тобто наступного ж дня після нападу на Лероса.

Що сталося Тищенко силою відтягнув Лероса від трибуни у Верховній Раді: епічне відео

Тищенко заговорив про "хибний шлях Лероса"

"Слуга народу" наголосив, що помолився за здоров'я Лероса, з яким мав суперпечку. "Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", – написав він.

На фото, опублікованому в соцмережі, депутат стоїть у церкві біля підсвічника й тримає у руках кілька свічок. Одну із них він вже запалив. У якому храмі це відбувалося – невідомо.



Тищенко показав фото з церкви / Фото з фейсбук-сторінки нардепа

У коментарях до допису Тищенку дорікнули, що він "жартує трохи не в тому місці". На це він відповів, що мовиться не про жарти. Мовляв, кожен має шанс зрозуміти свої помилки, адже перед Богом усі рівні.

Що цьому передувало

Інцидент трапився, коли Лерос виступав за парламентською трибуною й говорив про "спецоперацію по вагнерівцях". Ці слова не сподобались Тищенку й він вирішив діяти.

Тищенко назвав Лероса "патологічним брехуном і зрадником". Він наголосив, що нікому не дозволить ображати президента та побратимів по парламенту.

Цікаво! Раніше Тищенко називав себе "бультер'єром Зеленського" – у контексті того, що працюватиме там, де його робота буде потрібною. Так він реагував на чутки про призначення на Закарпатті.