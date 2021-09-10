Відповідне фото Тищенко опублікував у своєму фейсбуці. Це сталося 10 вересня, тобто наступного ж дня після нападу на Лероса.
Що сталося Тищенко силою відтягнув Лероса від трибуни у Верховній Раді: епічне відео
Тищенко заговорив про "хибний шлях Лероса"
"Слуга народу" наголосив, що помолився за здоров'я Лероса, з яким мав суперпечку. "Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", – написав він.
На фото, опублікованому в соцмережі, депутат стоїть у церкві біля підсвічника й тримає у руках кілька свічок. Одну із них він вже запалив. У якому храмі це відбувалося – невідомо.
Тищенко показав фото з церкви / Фото з фейсбук-сторінки нардепа
У коментарях до допису Тищенку дорікнули, що він "жартує трохи не в тому місці". На це він відповів, що мовиться не про жарти. Мовляв, кожен має шанс зрозуміти свої помилки, адже перед Богом усі рівні.
Що цьому передувало
- Інцидент трапився, коли Лерос виступав за парламентською трибуною й говорив про "спецоперацію по вагнерівцях". Ці слова не сподобались Тищенку й він вирішив діяти.
- Тищенко назвав Лероса "патологічним брехуном і зрадником". Він наголосив, що нікому не дозволить ображати президента та побратимів по парламенту.
- Натомість Лерос стверджує, що усі його слова є правдивими. Він поскаржився на нівелювання державних інституцій та утиски свободи слова.
- Колега Тищенка, Олександр Качура, пояснив, що за бійку в сесійній залі Тищенку загрожує покарання – "слуги" можуть розглянути його виключення з фракції монобільшості.