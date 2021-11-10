Про таке рішення регламентного комітету Верховної Ради повідомив голова підкомітету з питань регламенту Павло Фролов.

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Він пояснив, що за таку пропозицію нардепи мають проголосувати без обговорення. Саме цього вимагає регламент Верховної Ради.

Скандал з Леросом у Раді: головне

Під час засідання Верховної Ради 4 листопада Лерос показав непристойний жест українському лідеру Володимиру Зеленському. Сталося це під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Лерос звернувся безпосередньо до Глави держави, звинувативши в тому що ОП "клепає" на нього "справу". Свої дії політик прокоментував словами, що не боїться президента та його правоохоронні органи.

Такі дії Лероса обурили представників "Слуги народу". Вони заявили, що поведінка нардепа є неприпустимою у сесійній залі парламенту.



Лерос показав середній палець Зеленському / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)

Лерос був радником Зеленського, але їхні стосунки зіпсувалися

Раніше Гео Лерос був радником президента Зеленського, проте тепер є чи не найголовнішим критиком ОП. У березні 2020 року нардеп оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади.

Володимир Зеленський відхрестився від звинувачень та назвав Лероса аферистом. 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції. Сам Гео Лерос неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Так, у серпні 2020 року невідомі влаштували підпал його авто. Та згодом поліція запідозрила, що підпал інсценував сам нардеп.