О таком решении регламентного комитета ВР сообщил председатель подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов.

Больше об этом Лерос показал средний палец с трибуны Рады: "слуги" обратились в регламентный комитет

Он пояснил, что за такое предложение нардепы должны проголосовать без обсуждения. Именно этого требует регламент Верховной Рады.

Скандал с Леросом в Раде: главное

Во время заседания Верховной Рады 4 ноября Лерос показал неприличный жест украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Произошло это во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны.

Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и неприличным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к главе государства, обвинив в том что ОП "клепает" на него "дело". Свои действия политик прокомментировал словами, что не боится президента и его правоохранительные органы.

Такие действия Лероса возмутили представителей "Слуги народа". Они заявили, что поведение нардепа недопустимо в сессионном зале парламента.



Лерос показал средний палец Зеленскому / Фото 24 канал (Валентина Полищук)

Лерос был советником Зеленского, но их отношения испортились

Ранее Гео Лерос был советником президента Зеленского, однако теперь является едва ли не главным критиком ОП. В марте 2020 года нардеп обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти.

Владимир Зеленский открестился от обвинений и назвал Лероса аферистом. 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить нардепа Лероса из фракции. Сам Гео Лерос неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, в августе 2020 года неизвестные устроили поджог его авто. Но впоследствии полиция заподозрила, что поджог инсценировал сам нардеп.