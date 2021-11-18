Как сообщили во время заседания суда, срок личного обязательства – 2 месяца.
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Прокурор просил о круглосуточном домашнем аресте
Прокурор просил о другой мере пресечения – круглосуточный домашний арест, однако судья решила иначе. Также нардеп, согласно решению, должен сдать свой загранпаспорт.
Сам Лерос заявил, что решение суда было для него неожиданным, а также уточнил, что средний палец показал не институту власти, а лично Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.
Подозрение Леросу вручили 11 ноября
Отметим, что подозрение Леросу вручали во дворе собственного дома 11 ноября. Нардепа подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 68 тысяч гривен или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Что известно о скандальном инциденте в парламенте:
- Во время заседания парламента 4 ноября Гео Лерос показал средний палец с трибуны Рады президенту Зеленскому.
- Это произошло во время избрания министром обороны Алексея Резникова.
- "Слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой наказать политика.
- Регламентный комитет постановил, что Рада должна отстранить Лероса от участия в 5 заседаниях.