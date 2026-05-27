БпЛА атакували Одесу: пошкоджені авто, будинки, "Нова пошта", є постраждалі

Російські ударні безпілотники вночі атакували цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки та об'єкти бізнесу, є поранені.

Про це повідомив начальник Одеської адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу?

Російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеському району, цілеспрямовано вдаривши по цивільній інфраструктурі регіону.

Внаслідок влучання пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти" та продовольчий магазин. Також зафіксовано займання кількох приватних автомобілів.

За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

На місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. Влада регіону продовжує фіксувати наслідки чергового обстрілу цивільної інфраструктури.

Зазначимо, що Повітряні сили повідомляють про те, що безпілотники продовжують рухатися у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря. В регіоні оголошена повітряна тривога, тому перебувайте у безпечних місцях до відбою.

