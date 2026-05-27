Об этом сообщил начальник Одесской администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки на Одессу?

Российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одесскому району, целенаправленно ударив по гражданской инфраструктуре региона.

В результате попадания повреждены жилые дома, отделение "Новой почты" и продовольственный магазин. Также зафиксировано возгорание нескольких частных автомобилей.

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим. Власти региона продолжают фиксировать последствия очередного обстрела гражданской инфраструктуры.

Воздушные силы сообщают о том, что беспилотники продолжают двигаться в направлении Одессы из акватории Черного моря. В регионе объявлена ​​воздушная тревога, поэтому находитесь в безопасных местах до отбоя.

