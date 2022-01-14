У будівлі МВС в Одесі заколядували діти: збирали гроші на важливу справу – зворушливе відео

У сервісному центрі МВС в Одесі відбулося незвичне дійство. Посеред робочого дня для них заколядували діти.

Колядники виявились вихованцями Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація". У переддень Старого Нового року вони обійшли зі святковими піснями усі сервісні центри МВС Одеси.

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Коляда в Одесі

Дитячий вертеп показав традиційне святкове дійство. Усі учасники були одягнені в традиційні костюми.

Молодь виконала кілька відомих колядок та засіяла приміщення зерном. У такий спосіб привітали усіх присутніх з Новим роком та Різдвом.

Діти заколядували в одеському сервісному центрі МВС: дивіться відео

Вертеп заради благодійності

Зібрані під час колядування гроші діти передали на лікування маленького одесита Євгена Леонова. У чотирикласника діагностували онкологічне захворювання.

Хлопчику провели кілька сеансів променевої терапії. Однак для подальшого лікування родина потребує грошей.

Собі колядники залишили лише солодощі. Учасники колективу щиро раділи, що виконали свою місію та сподіваються на диво для малюка.

Колядки у Львові

. Палац дитячої та юнацької творчості "Біла акація" урочисто відкрили в Одесі 1 вересня 2021 року. Установа працює цілодобово та приймає на навчання дітей і молодь від 3 до 22 років.

Гарний настрій створювали на свята також у Львові. На Різдво 7 січня у львівському автобусі виступив вертеп.

Пасажири автобуса №47а мали змогу послухати традиційні українські колядки наживо. Усі люди в салоні співали разом з колядниками.

Жителів рідного міста здивував і лідер гурту "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук на Різдво виступив із арт-вертепом на вулицях Львова.

Учасниками вертепу стали лікарі, підприємці й один професійний актор. Музикант приєднався до них спонтанно, адже не зміг пройти повз.

Святослав Вакарчук приєднався до колядників у Львові: дивіться відео