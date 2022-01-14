Колядники оказались воспитанниками Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация". В канун Старого Нового года они обошли с праздничными песнями все сервисные центры МВД Одессы.

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Коляда в Одессе

Детский вертеп показал традиционное праздничное действо. Все участники были одеты в традиционные костюмы.

Молодежь исполнила несколько известных колядок и засеяла помещение зерном. Таким образом поздравили всех присутствующих с Новым годом и Рождеством.

Дети колядовали в Одесском сервисном центре МВД: смотрите видео

Вертеп ради благотворительности

Собранные во время колядования деньги дети передали на лечение маленького одессита Евгения Леонова. У четырехклассника диагностировали онкологическое заболевание.

Мальчику провели несколько сеансов лучевой терапии. Однако для дальнейшего лечения семья нуждается в деньгах.

Себе колядники оставили только сладости. Участники коллектива искренне радовались, что выполнили свою миссию и надеются на чудо для малыша.

Справка. Дворец детского и юношеского творчества "Белая акация" торжественно открыли в Одессе 1 сентября 2021 года. Учреждение работает круглосуточно и принимает на обучение детей и молодежь от 3 до 22 лет.

Колядки во Львове

Хорошее настроение на праздники создавали также во Львове. На Рождество 7 января во львовском автобусе выступил вертеп.

Пассажиры автобуса №47а имели возможность послушать традиционные украинские колядки вживую. Все люди в салоне пели вместе с колядниками.

Жителей родного города удивил и лидер группы "Океан Эльзы". Святослав Вакарчук на Рождество выступил с арт-вертепом на улицах Львова.

Участниками вертепа стали врачи, предприниматели и один профессиональный актер. Музыкант присоединился к ним спонтанно, потому что не смог пройти мимо.

Святослав Вакарчук присоединился к колядникам во Львове: смотрите видео