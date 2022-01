Об истории "Щедрика" – невероятной аранжировке Леонтовичем фольклорной песни, успехах композиции на концертах капеллы и о ее трансформации в Carol Of The Bells, – читайте в материале в рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество".

Читайте также Кутья, колядки, вертеп и напиток Маннергейма: рождественские традиции украинцев США и Канады

История "Щедрика" и Carol Of The Bells

13 декабря 1877 года, село Монастырок (современная Винницкая область) – на свет появляется Николай Леонтович. Через несколько десятков лет он станет композитором, будет адаптировать украинские народные песни под хоровое пение и делать это без преувеличения гениально.

В его семье – священники и музыканты. Юный Леонтович сначала тоже подумывает над священнической дорогой – поступает в училище, а затем в Подольскую духовную семинарию в Каменце-Подольском. Там осваивает музыкальное искусство – игру на инструментах, дирижирование. Однако впоследствии решает учительствовать. Обучает пению и руководит хором в духовном училище.

Материалов для хористов не хватает, поэтому Леонтович принимается обрабатывать народные песни. Несмотря на отсутствие специализированного музыкального образования, достигает в этом настоящих высот. Годами он берет уроки у известного музыканта Болеслава Яворского.



Облик Подольской духовной семинарии в конце 19 века / Фото kampod.at.ua

1904 год – Леонтович находит текст щедривки, созданной еще в дохристианские времена, когда Новый год праздновали 1 марта.

"Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати.

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару", – поется в ней.

Современники Леонтовича рассказывают, что за "Щедрик" он берется, пытаясь возродить фольклор в рамках уроков с Яворским. Чтобы из нескольких постоянно повторяющихся нот сделать настоящий шедевр, композитору нужны годы. Леонтович каждый раз что-то меняет, правит, ища идеальный "рецепт" своего "Щедрика". В итоге пишет аж 5 вариантов произведения.

1916 год – хор Киевского университета впервые исполняет "Щедрик", песня сразу же становится музыкальной сенсацией.

1918 год – Украинская Народная Республика провозглашает независимость.

В то время Симон Петлюра пытается представить Украину заграницей, показать ее уникальность и самобытность, добиться международного признания Украины, борясь уже тогда с российской пропагандой. Именно для этого Александр Кошиц вместе с Украинской республиканской капеллой отправляется в турне по Европе и США.

На эту идею Петлюру вдохновляет творчество Леонтовича. Услышав на концерте его композицию "Легенда", он решает показать музыкальные сокровища Украины миру.

Февраль 1919 года, Киев – за день до большевистской оккупации города капеллу эвакуируют в Каменец-Подольский, туда отправляется треть набранного коллектива.

Март 1919, Каменец-Подольский – окончательно сформировав состав, изучив репертуар, хористы через Станислав (современный Ивано-Франковск) отправляются в Европу.



Капелла в Станиславове перед отъездом за границу (первая фотография хора) / ЦГАВО Украины

Май 1919 года, Прага. Первой под чары "Щедрика" попадает Прага, именно оттуда стартует мировое турне капеллы. А дальше композиция покоряет сердца слушателей всей Европы. Она становится настоящей визитной карточкой Украины.



Украинская республиканская капелла в Праге, 1919 год / ЦГАВО Украины

1922 год – хор Кошица звучит в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Выступить там – это как получить награду – уже признание.

1919 – 1924 годы – капелла дает концерты в почти 20 странах мира: Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Польше, Германии, Испании, США, Канаде, Мексике, Аргентине, Уругвае, Бразилии и Кубе. С успехом в почти 200 городах проходят 600 выступлений.

Королевы, президенты, министры, дипломаты, композиторы и дирижеры – все слушают украинскую песню с восторгом.



Украинские хористы в Мехико, 1922 год / Фото Ukrainian History and Education Center

Все эти годы полосы пестрят рецензиями на "Щедрик". Критики не скупятся на похвалу, свидетельствуя триумф украинской песни и величие культуры в целом.

Успех, аплодисменты, радость, гордость, признание по всему миру... Та темная пелена, которая окутывает Украину.

Немного раньше. В 1921 году Европа и США не признают независимость Украины, хотя и восхищаются музыкой. Большевистская Россия окончательно оккупирует Украинскую народную республику. История покажет, что это продлится долгих 70 лет – до момента, когда в 1991 году Украине удастся ускользнуть из лап Советского Союза.

А дальше все стандартно и до боли предсказуемо – попытки СССР уничтожить все украинское, ну или по крайней мере спрятать глубоко в воспоминаниях людей, искажение фактов, чтобы никто и не вспоминал об украинской государственности.

В том году в январе большевистский агент убивает композитора Николая Леонтовича, а украинцев много лет убеждают, что жестокое убийство было лишь "случайностью". В мае 1926 года в Париже ленинский режим лишает жизни и Симона Петлюру.

1936 год, США – "Щедрик" становится Carol Of The Bells. Американский автор музыки и текстов, дирижер, аранжировщик украинского происхождения Питер Вильговский создает для симфонического оркестра радио NBC английскую версию песни.

Вряд ли дословный перевод произведения был бы понятен американцам, потому Вильговский меняет текст. Он рассказывает, что композиция напоминает ему колокольчики, поэтому они занимают центральное место в песне.

Дзвоників дзвін

Всім розповів:

Радісний час,

Свято у нас!

Тут вже Різдво,

Сміх принесло

Для молодих

І для старих, – звучит в колядке.

Произведение публикуют в музыкальном издательстве Carl Fischer, автором музыки указывают Николая Леонтовича.

3 года до того, 1933 – дирижер и учитель музыки Макс Крон выпускает в свет The Bluebirds – песню на мелодию "Щедрика" с текстом, который максимально близок к оригинальному украинскому. Так как bluebird – птичка, очень похожая на ласточку. Хотя композиция выходит раньше Carol Of The Bells, однако не становится такой популярной.

2015 год – украинско-американский бандурист Марко Фарион впервые публикует в сети первую запись "Щедрика", которая датируется 1922 годом.

Первая запись "Щедрика": смотрите видео

Сейчас известно о более чем 1 000 вариантов песни. Ее исполняют на разных языках, на разных инструментах и в разных стилях. Carol Of The Bells, в основе которой "Щедрик", звучит в десятках фильмов и сериалов: "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер", "Южный парк", "Симпсоны", "Менталист"; "Семейка Адамсов", а также в рекламах.

Carol Of The Bells ("Щедрик") в исполнении Pentatonix: смотрите видео

"Щедрик" в исполнении Кэти Мелуа: смотрите видео

Carol Of The Bells ("Щедрик") в исполнении группы The Piano Guys: смотрите видео

"Щедрик" в исполнении группы ROCK-H: смотрите видео

"Щедрик" в исполнении Оли Цивинды, жестовая речь – Ника Прохорчук: смотрите видео

Исполнение "Щедрика" на самой высокой телевизионной башне Канады: смотрите видео

"Щедрик" в резиденции британских монархов: смотрите видео

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы рассказали, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомнили, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Обратите внимание Радость быть рядом с родными: уютные рождественские традиции журналистов 24 канала

Исследование и открытие Тины Пересунько

Тина Пересунько – человек, который делает огромный вклад в популяризацию "Щедрика", который открыл (и продолжает это делать) Украине и миру много новых фактов об этом без преувеличения хите.

А началось все с исследования культурной дипломатии украинского государства Симона Петлюры. По специальности Тина Пересунько – маркетолог в области культуры. Однако давно интересовалась темой продвижения украинской культуры в Украине и заграницей. О своем пути к "Щедрику" и дальнейшем его исследовании рассказала 24 каналу.

Путь от исследования культурной дипломатии к "Щедрику"

Ключевым моментом, который дал толчок для исследования "Щедрика", стал 2015 год – тогда в Киеве начали проводить форумы культурной дипломатии как способ противодействия гибридной войне и российской пропаганде.

Но в большинстве месседжей речь шла о том, что Украина должна исследовать опыт других стран – Франции, США,

– отметила исследовательница.

Она тогда работала над диссертацией и проводила исследование украинской дипломатии. Поэтому решила на противопоставление тезисам об отставании Украины на 100 лет от мира в дипломатии сделать исследование эпохи УНР, основываясь на истории мировых гастролей хора Кошица.

"В 2016 году я сделала первые публикации, поработав с архивом Украинской республиканской капеллы, который хранится в Киеве в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления", – объяснила Тина Пересунько.

Тогда ее исследование базировалось не столько на "Щедрике", сколько на том, что в 2015 году в Украине зародилась политика культурной дипломатии, она была и во времена УНР.

Однако глубже окунувшись в тему, изучая архивные документы, исследовательница увидела огромное количество рецензий европейской прессы об украинском "Щедрике", отзывы на языке оригинала – английском, немецком, французском, польском, испанском.

Я прочитала рукописи неопубликованных воспоминаний певцов хора, опубликованные и часть неопубликованных воспоминаний Кошица. Везде отмечалось, что хитом украинских концертов в Европе были все песни Леонтовича, в частности "Щедрик",

– поделилась ученая.

Так ее исследование на тему культурной дипломатии УНР нашло свой центр, им стал "Щедрик".

Справка. В 2018 году Тина Пересунько написала проект "Мировой триумф "Щедрика" – 100 лет культурной дипломатии Украины". По его итогам издала сборник архивных документов, который приурочила к 100-летию создания хора Александра Кошица и премьеры "Щедрика" в Европе.

Это, по мнению исследовательницы, был оправданный маневр: "Потому что, к сожалению, в украинском обществе так есть, что какими бы достойными ни были исторические деятели, но без привязки к брендовым явлениям, эти деятели нам не очень заходят".

Ученая убеждена, что если бы не было Carol Of The Bells, признанной версии "Щедрика", то не было бы и должного почтения и Леонтовича, и его произведения.

"Фактически моя история "Щедрика" началась с борьбы за национальное наследие", – подытожила Пересунько.

Восторг от тысяч рецензий со всего мира

Наиболее приятно при исследовании темы "Щедрика" Тину Пересунько поразили отзывы мировой прессы, музыкальных критиков как Европы, так и Америки.

Это колоссальное количество отзывов. Я, фактически считая каждую публикацию и рецензию, могу сказать, что их в период 1919 – 1924 годов вышло примерно 3 000 в 17 странах мира,

– отметила исследовательница.

В 1929 году в Париже Кошиц издал книгу, где эти рецензии были опубликованы в очень сокращенном виде, еще и лишь небольшая их часть. А более 2 500 рецензий до сих пор остаются неопубликованными.

"И когда я их видела в оригинале, то была глубоко поражена, как так случилось, что в течение 100 лет эти отзывы и свидетельства престижа украинского музыкального искусства в мире оставались без внимания украинской науки, общественности и политикума", – добавила ученая.

Открытием для нее стали как художественный резонанс, так и институциональная история Украины. Так как больше 100 лет назад страна уже имела свою государственность. "А гастроли были успешной политикой культурной дипломатии. Это был пример противодействия российской пропаганде", – обратила внимание Тина Пересунько.



Рецензии на американскую премьеру "Щедрика" / Альбом из архива Нью-Йоркской публичной библиотеки

(Фото Тины Пересунько)

"Произведение под названием "Щедрик" с его непрерывным повторением четырех нот с бесконечно разнообразным сопровождением и гармонизацией – такие песни совершенно невероятные", – писал женевский "La Suisse" в выпуске за 14 октября 1919 года.



"Щедрик" в аранжировке Леонтовича – это шедевр народного искусства. Зрители его приветствовали овациями, стоя и вызывая на бис", – говорилось в брюссельской "Le XX Sciècle" 10 января 1920 года.



"Этот украинский гашиш" – самый сладкий из ядов", – отзывалась немецкая профессор о премьере "Щедрика" в Берлине в мае 1920 года.



"Прошлым вечером в Carnegie Hall прошло горячее принятие украинского Национального хора. Это было время горячей сердечности и энтузиазма, который нагревает термометр до кипения и взрыва. В таких веселых колядках, как "Щедрик", женские голоса звучали высоко, изысканно и естественно... Цветы сыпались на сцену... "Щедрик" вызвали на бис", – Нью-Йорк, "The Sun", 6 октября 1922 года.



Цитаты из рецензий из материалов, обработанных Тиной Пересунько.

2022 год – повод рассказать украинцам и американцам о "Щедрике"

В октябре 2022 года будут отмечать 100-летие премьеры "Щедрика" в США. По этому случаю запланированы многие мероприятия – как развлекательные, так и просветительские, в частности, концерты, выставки.

Этот проект является как никогда актуальным. Чтобы возродить институциональную память, напомнить, что украинская музыка получила авторитет и восхищение западной аудитории,

– подчеркнула Тина Пересунько.

Она убеждена, что это прекрасная возможность для углубления культурного сотрудничества США и Украины на основании реального наследия. Также исследовательница надеется, что теперь в рождественских материалах будут рассказывать более широкую и глубокую историю "Щедрика".

А еще она будет инициировать, чтобы в Нью-Йорке появилась улица имени Леонтовича – автора популярного и узнаваемого в США рождественского хита.

Советуем ознакомиться За коляду отправляли в карцер: как украинцы праздновали Рождество во времена советской власти

Пластинки, партитуры, листовки Анатолия Палладийчука

Паладийчук Анатолий родом из Каменец-Подольского на Хмельнитчине. Он – заместитель главы городской организации "Просвита", автор и куратор проекта "Каменецкие ноты и крылья "Щедрика". Благодаря его усилиям в городе хранится самая большая коллекция пластинок и CD, партитур и других ценных вещей, связанных со "Щедриком" и Carol Of The Bells.

Как Каменец присоединился к исследованию "Щедрика"

По словам мужчины, жители города знали, что "Щедрик" создал Леонтович – композитор, который учился в Каменке. Однако на том их знания и ограничивались. Анатолий Паладийчук не был исключением.

Все изменил 2018 год. Мужчина услышал на радио интервью Тины Пересунько, которая рассказывала о капелле Кошица – как они поехали в турне, как организовывались. Выяснилось, что в Европу хористы отправились с железнодорожного вокзала Каменца-Подольского. Тема увлекла мужчину настолько, что он занялся исследованием, которое переросло в коллекционирование.



Анатолий Паладийчук и Тина Пересунько / Фото из архива Тины Пересунько

В конце 2019 года мужчина приобрел либретто, в котором была краткая информация о хоре Кошица, песнях, Украине, а еще были ноты. Его раздавали американцам в 20-х годах прошлого века перед концертами украинских хористов.

Когда взял в руки это либретто, то начал представлять: американцы сидят в зале, наш хор выступает. Меня это увлекло. Я тогда подумал, что это будет первый экспонат коллекции,

– вспомнил Анатолий Паладийчук.

Первая пластинка со "Щедриком" в Украине

Потом мужчина купил и пластинку "Щедрика". Ее записала американская рекординговая компания Brunswick перед премьерным концертом 5 октября 1922 года в Карнеги-холле.

Но я считаю, что это не просто судьба, это дар Божий, что я нашел эту пластинку. Ее финансовая цена такая, что человек, который захочет, сможет ее купить. Но ее ценность – в сложности поиска,

– подчеркнул коллекционер.

Когда "Щедрик" летел в Украину, мужчина очень переживал – чтобы пластинка не треснула, не потерялась.

И вот в ноябре 2020 года в руках коллекционера оказался клад. Он вспоминает, что сразу понял, что имеет настоящий раритет, легенду, историю – первую пластинку со "Щедриком" в Украине. Впоследствии были и другие.



Пластинка со "Щедриком", изданная в США в 1922 году / Фото Анатолия Паладийчука



Одна из первых пластинок с Carol Of The Bells, 1942 год / Фото Анатолия Паладийчука

Поиски граммофона

Далее возник вопрос – а на чем же воспроизвести запись. В Украине невозможно было найти граммофон, на котором когда-то проигрывали такие пластинки. "Скорость там – 78 оборотов в минуту", – объяснил мужчина.

Справка. За все время пластинок их выпускали с возможностью проигрывания на 3 скоростях: 78, 45, 33,5 оборота в минуту.

Тогда у коллекционера возникла, как он сам рассказал, смелая идея.

Я сделаю презентацию пластинки и приобрету граммофон, на котором ее проигрывали во времена выхода "Щедрика". Чтобы слушатели и зрители увидели и почувствовали, как оно звучало когда-то,

– подумал мужчина.

Начались поиски. Советом Паладийчуку помог бандурист Марко Фарион. И вот в Каменец прибыл и граммофон The VictorVictrola VV-VI, изготовленный в США в том же 1922 году.

Презентация пластинки в Каменце

Презентовали пластинку в зале городского совета Каменца. На мероприятии народная хоровая капелла "Днепр" впервые в Украине исполнила песню The Bluebirds.

Интересно! Уже 18 декабря 2021 года в рамках начала празднования 100-летия первого исполнения "Щедрика" в США на Михайловской площади снова прозвучала The Bluebirds, однако это было ее второе исполнение в Украине.

Коллекция пополнилась и партитурами

Одни находки давали толчок для других. Коллекцию Анатолия Паладийчука пополнила и партитура The Bluebirds, которая датируется 1933 годом.

Не только The Bluebirds, Carol Of The Bells – оказывается, существует не меньше 20 песен на мелодию "Щедрика" на английском языке,

– сообщил Паладийчук.

В его коллекции есть 10 партитур, то есть на половину из этих песен.



Обложка партитуры The Bluebirds / Фото Анатолия Паладийчука



Верхняя и нижняя часть 2 страницы партитуры / Фото Анатолия Паладийчука

Особое место – для открыток

Однако кроме пластинок, партитур, мужчина коллекционирует и открытки.

Однажды я подумал, что наш проект должен иметь логотип. Я раздумывал, как совместить ласточку и то, что она покорила мир. Я в воображении нарисовал логотип – земной шар, на нем ласточка, которая держит колокольчик,

– рассказал Паладийчук.

После этого он принялся проверять, нет ли уже похожих логотипов. "И тут мне случайно гугл выдал американскую открытку", – вспомнил мужчина. Ее выпустили еще в 1906 году, на ней была птичка, очень похожая на ласточку, да еще и колокольчики. Это был словно знак. Тогда ценитель "Щедрика" начал коллекционировать еще и раритетные открытки.

Сейчас у Анатолия Паладийчука их уже больше 20, из которых 13 – с изображением птички с колокольчиками.



Птички и колокольчики на американской открытке 1909 года / Коллекция Анатолия Паладийчука

Памятная доска на вокзале

Кроме коллекций раритетов, Каменец-Подольский может похвастаться и мемориальной доской на железнодорожном вокзале, которая сообщает о том, что именно с этого места когда-то в мировое турне отправилась капелла под руководством Кошица.



Памятная доска в Каменце-Подольском / Фото Анатолия Паладийчука

На уже собранных раритетах коллекционер останавливаться не планирует. Так как "Щедрик" для него нечто уникальное и очень ценное, символ, который не уступает даже гербу.

"Щедрик" является даром, он подарен Богом руками и талантом нашего выдающегося Николая Леонтовича. Так и герб Украины подарен Богом и талантом людей, которые нарисовали и утвердили его,

– подытожил Анатолий Паладийчук.

Важно! 24 марта 2022 года в Каменце-Подольском будут отмечать годовщину отправления капеллы в турне.

Не обойдите вниманием Купания, соломенные пауки, керечун и бетлегемы: как украинцы в древности Рождество праздновали

Популяризация "Щедрика" в Винницкой области

Директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель рассказала, что в Винницкой области делают все для популяризации имени Леонтовича и его "Щедрика".

Она убеждена: "Щедрик" может повторить свою "дипломатическую" миссию через 100 лет и заявить об Украине, как государстве с высоким духовным потенциалом.

Если говорить откровенно – это самая яркая культурная история, которая прочно связывает два государства: Украину и США,

– отметила директор Центра.

В 2018 году в городе Тульчин Винницкой области в рамках программы "Малые города – большие впечатления" создали "Леонтович арт-квартал" – галерею искусств под открытым небом, а также установили памятный знак "Мелодия Щедрик" в городском парке "Щедрик".

"С того момента мы можем видеть на главной арке города, которая маркирует въезд в Тульчин: "Вас приветствует Тульчин – столица "Щедрика", – рассказала Ирина Френкель.



Надпись "Вас приветствует Тульчин – столица "Щедрика" / Фото Vinnitsa.Info

В 2019 году удалось реализовать проект "Ревитализация музея-квартиры Леонтовича". В этом доме еще до 1980 года проживали потомки композитора. Именно оттуда, отметила директор Центра, в 1916 году выпорхнула всемирно известная украинская мелодия.



Кадр из 3d-тура по музею-квартире / Скриншот с сайта музея

Во время реализации проекта оцифровали все экспонаты, нотную библиотеку композитора, осовременили экспозиции, установили сенсорные панели, создали новый экспозиционный зал. Все доступно и на английском языке.

Открыли обновленный музей 16 ноября 2019 года. Тогда провели всеукраинский фестиваль "От Щедрика до Carol Of The Bells". Впоследствии Винниччина разработала и утвердила бренд "Щедрик – мелодия Винниччины".

Кроме того, 22 августа 2016 года на месте гибели Леонтовича в селе Марковка открыли современный музей Леонтовича. А в 2021 году Центральный городской парк культуры и отдыха Винницы переименовали в парк имени композитора.

Память о Леонтовиче и о "Щедрик" живет.

Кампания МИД Украины "Щедрик: магия Рождества"

К распространению знаний о "Щедрике" приобщаются и госорганы. Эксперт по статегическим коммуникациям Министрества иностранных дел Украины София Джуринская рассказала о масштабной информационной кампании, которую в конце 2021 года запустило ведомство – "Щедрик: магия Рождества".

Она приурочена к 100-летию успеха хора на сцене Карнеги-холла и призвана рассказать иностранцам о рождественском шедевре, который Украина подарила миру.

Как и 100 лет назад, "Щедрик" выполняет дипломатическую миссию: показывает творческую, креативную и проактивную Украину,

– подчеркнула Софья Джуринская.

Кампания предполагает много элементов:

айдентику – совокупность визуальных составляющих, призванных повысить узнаваемость и престиж "Щедрика", которую в рамках сотрудничества с МИД создал студент института Projector Максим Шаповал;

интерактивный спецпроект о "Щедрике" на официальном сайте страны Ukraine.ua;

видеоэксплейнер об истории легендарной песни;

видеомапинг с историей "Щедрика" – яркую 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины, на Михайловской площади. Можно было увидеть 18 – 19 и 25 – 26 декабря 2021 года.

мультимедийную выставку "Щедрик. Выставка" о пути украинской мелодии от народной песни до известного на весь мир рождественского гимна в Музее кино Довженко-Центра, которая продлится до 16 января.

Эксперт подчеркнула, что министерство активно работает и над подготовкой мероприятий в США – Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне.

Мультимедийная выставка в Довженко-Центре / Фото Эдуарда Крыжановского, МИД Украины

Украинская ласточка вылетела из гнезда больше ста лет назад, она окрепла и через три года решилась полететь далеко от дома. Птичка была не простая, имела миссию – так любо сердцу щебетала, чтобы ее землю приняли за ровню. Ласточку гладили по ее головке, ей шептали приятные слова, но не хватало самых важных. Хотя хрупкая птичка не побоялась пересечь даже океан. Потом дом ласточки взяли в клетку и долго-долго в ней держали. Однако ласточка прославила свою землю. Хотя и позволила себя вдали от дома немного переодеть. Она не забывала, кто она. И настал миг, когда ласточка широко расправила крылья, сбросила чужую одежду и полетела. Восхищенные взгляды снова обратились на нее…

Сайт 24 канала поздравляет всех с Рождеством Христовым и Новым годом. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.