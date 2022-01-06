О том, как украинская диаспора в США и Канаде празднует Рождество, а также Крещение, какие традиции хранят сквозь года, читайте в материале в рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество".

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В каком бы уголке мира ни оказывались украинцы, они остаются там украинцами. Отправляясь в дорогу, кроме привычного чемодана, упаковывают и тот, в котором хранится память обо всем родном, привычном, традиционном. А потом где-то далеко от дома распаковывают этот чемодан, воссоздавая за тысячи километров свою Украину.

Рождественские традиции украинцев США

Всегда было так: у родителей крепкая связь с родным домом, у детей она слабеет, а внукам приходится прилагать немалые усилия, чтобы ее поддерживать. Но родное находит, за что зацепиться в душе.

В США большинство украинских церквей перешли на Григорианский календарь. Однако есть и те, кто еще придерживается Юлианского. Такие живут в Вашингтоне, Филадельфии, Кливленде, Чикаго, Нью-Йорке, Миннеаполисе и других городах. У них на Рождество 7 января собирается большая община.

Готовя на сочельник 12 блюд и колядуя, украинцы на американской земле объединяются как между собой, так и с украинцами со всех уголков мира.

Мой опыт празднования Рождества в Миннесоте

Рождество для меня – это быть с семьей. Вместе есть кутью, петь колядки и разговаривать. Это идти в гости и принимать их у себя. Чтобы ни было, центром рождественских празднований всегда остается дом.

В детстве дом для нас очень четкий и буквальный – дом с таким-то номером на такой-то улице в таком-то городе или селе, с абсолютно конкретными комнатами, интерьером. Когда мы подрастаем, понимание дома трансформируется, крепко переплетаясь с людьми. Наш дом – это место, где нас ждут, любят, где нам рады.

На Рождество 2019 года я была как дома, в то же время находясь в тысяче километров от него – в США.

На тот Сочельник я готовила вареники, кутью и пампушки. Это было еще тем вызовом – за некоторыми ингредиентами пришлось буквально охотиться. Да и готовые блюда вкусом, мягко говоря, несколько отличались от привычных – мука другая, пшеница и молочные продукты. Но это уже детали.

Пампушки по украинскому рецепту из американских продуктов / Фото Натальи Пристанской

Мы с мужем и дочерью надели вышиванки и пошли в церковь. Там было много украинцев, которых судьба в разное время занесла в Миннесоту. Мы сидели за столом, на который несколько семей принесли блюда, в общей сложности там были все 12.

Перед этим прошла праздничная служба, затем был концерт церковного хора. Я колядовала вместе с ним. К тому времени мне казалось, что я если и не знаю, то точно слышала едва ли не все украинские колядки. Но нет – в Америке выучила много новых.

Выступление церковного хора / Фото Натальи Пристанской

Уже 7 января мы вместе с несколькими украинскими семьями ходили с колядой друг к другу. Нас угощали украинскими блюдами. Сколько раз в тот день звучали украинские рождественские песни, уже не сосчитать. Но это был незабываемый день.

Наталья Пристанская с мужем и дочерью на Сочельнике в США / Фото журналистки

Вертеп и коляда: история Алексея Христича

Пан Алексей родом из Белой Церкви Киевской области. В Миннесоту приехал в 2001 году на учебу. Теперь мужчина возглавляет церковный хор в православной церкви святой Екатерины в Гарден-Хиллс, возле Миннеаполиса. В США он женился и воспитывает 3 детей.

Уже несколько лет мужчина вместе с другими украинцами организует вертеп.

В первый раз мы участвовали в вертепе в 2007 году. Тогда студенты пришли к нам в церковь Екатерины. У нас не было слов, и получилось все спонтанно: я – Иосиф, жена Аня – Мария, сын Богдан – Иисус,

– вспомнил мужчина.



Вертеп в церкви Екатерины в 2007 году / Фото из церковной газеты "Голос"

Пан Алексей с женой и сыном приняли участие в вертепе / Фото из церковной газеты "Голос"

Потом была пауза. И уже в 2016 году вертеп обрел новую жизнь. В нем приняли участие как старшее поколение, так и младше, а еще много детей. Все были в костюмах, а сцену задекорировали в уютную украинскую хату – вышитая скатерть на столе и вышитые полотенца на стенах.

Вертеп 2016: Фото из фейсбука церкви святой Екатерины

Радостную весть о рождении Христа в церкви возвещали и в 2018 году – звучали колядки, выступал вертеп.

Вертеп в церкви святой Екатерины в 2018 году: Фото из архива Алексея Христича

Организовывали, по словам Алексея, вертеп и в следующие годы. А дальше начался коронавирус, поэтому пришлось сделать паузу. В 2022 году вертеп снова будет, однако в нем примут участие еще и прихожане другой украинской церкви Миннеаполиса – святого Михаила.

У отца Мирона из церкви Михаила много идей. Он предложил, чтобы вместе с церковью Екатерины организовать вертеп,

– объяснил Алексей.

Вызвалась группа желающих , стали проводить репетиции, распределять роли. Поэтому уже на Сочельник в зале церкви святой Екатерины снова будут звучать колядки в исполнении церковного хора, а затем выступит и вертеп.

Репетиции вертепа-2022 / Фото Алексея Христича

Украинцы Миннесоты проводят репетицию вертепа: смотрите видео

Кстати, пан Алексей также вспомнил, что несколько лет назад церковь Константина (еще один украинский храм в Миннеаполисе) организовала очень интересное рождественское представление. Костюмы и декорации на сцене переносили людей на украинскую землю.

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Совместный ужин в приходском зале церкви

Перед колядой и вертепом украинцы ужинают в приходском зале церкви. Компаниями садятся за столы, на которые семьи несут несколько блюд. Этой традиции тоже примерно 10 лет.

А уже после всех торжеств желающие остаются вместе, чтобы колядовать и праздновать рождение Христа. Однако часть украинцев идет домой, чтобы ужинать еще в кругу семьи.

Некоторые вертеп посмотрят, я предлагаю остаться и дальше, однако люди говорят: нет, мы с семьей собираемся,

– отметил господин Алексей.

Галина Миронюк, заместитель председателя церковного хора, рассказывала, что раньше хористы ходили колядовать в дома украинцев: "У них был список, к кому нужно зайти". Однако впоследствии эту традицию перестали соблюдать.

Служба 7 января и походы в гости с колядой

На само Рождество, если оно выпадает на будний день, в церкви уже не так многолюдно. Однако есть те, кто обязательно приходит, отпрашивается с работы.

Кроме того, некоторые родители специально не отводят детей в школу, чтобы показать, что это наша традиция. С занятий их без проблем отпускают, дав домашнее задание,

– объяснил мужчина.

А после литургии на Рождество украинцы ходят колядовать друг к другу. "5 – 6 семей собираемся. И идем колядовать. Часто все затягивается до полуночи", – поделился Алексей. Это уже тоже стало хорошей традицией.

Праздник Маланки как повод снова побыть вместе

Еще одним хорошим поводом для украинцев объединиться и провести время вместе стал праздник Маланки. В Миннеаполисе с 13 на 14 января отмечают Новый год по старому стилю. Организуют концерт, на котором заучит украинская музыка.

Справка. Маланка, или Щедрый вечер – украинский народный и церковный праздник, вечер в канун старого Нового года. Новогодний обряд с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.

Каждый год приглашают играть какой-нибудь коллектив. Там выступал Ukrainian Village Band (его членом является Алексей Христич – 24 канал), были коллективы из Чикаго, Канады. Люди танцуют, веселятся. Это самый большой праздник года,

– рассказал мужчина.

Он уточнил, что традиционно за вечер должна звучать коломыйка. Девушки из танцевального коллектива "Черемош" встают в круг, а несколько пар показывают трюки.

Пан Алексей также добавил, что праздник Маланки важен для церкви святого Михаила. "Когда все приходило в упадок, то у общины церкви Михаила всегда была Маланка".

В 2022 году Маланку хотят организовать при церкви святой Екатерины. Надеются лишь, что планам не помешает коронавирус.

Празднование Маланки в 2019 году: смотрите отрывок видео Виталия Катасонова

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за границей и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже столетие назад. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

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Рождественские традиции украинцев Канады

Несколько лет назад Diaspora.ua обнародовала в сети документальный фильм о праздновании Рождества канадскими украинцами. Его сняли в Манитобе еще в 1942 году.

Уникальная видеохроника показывает, как бережно украинцы следовали своим традициям за 7 000 километров от родного дома. В фильме зафиксированы празднования Рождества, Крещения, в нем звучат колядки и щедривки. Люди в национальных одеждах, а все вокруг оформлено в украинской атрибутике.

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С тех пор уже прошел не один десяток лет. Старая диаспора крепче держится за украинские обычаи и традиции, которые словно законсервировались далеко от дома. Их потомки уже больше чувствуют себя канадцами, однако помнят и уважают свои корни.

Кутья индейцам и напиток Маннергейма: история Владимира Ягнищака

63-летний Владимир Ягнищак родился в селе Комишацкое Донецкой области (ныне оккупированной части). С 4-месячного возраста жил в поселке Журавно во Львовской области. А в 2002 году переехал в Канаду. Работает на севере провинции Альберта директором школы, где большинство – местное население, то есть индейцы.

Лишь 2 церкви в Эдмонтоне придерживаются Юлианского календаря

Владимир рассказал, что в Канаде почти все украинские церкви перешли на Григорианский календарь.

У нас есть 17 украинских церквей в Эдмонтоне. Только одна маленькая церковь греко-католическая и одна православная придерживаются Юлианского календаря,

– отметил мужчина.

Несмотря на то, что Рождество уже называют просто holidays (праздники), есть то, что люди до сих пор ценят – быть в этот день дома, вместе с семьей.

"Люди берегут вот это "семья вместе и прежде всего". У них это святое. Даже с работы отпускают, если нужно", – объяснил Владимир.

Украинцы, уже родившиеся в Канаде, знают названия блюд и стараются их произносить на украинском языке.

Опыт празднования Рождества в Канаде

Свое первое Рождество по прибытию на канадскую землю Владимир праздновал в англиканской семье. Они были удивлены, что украинские праздники почти такие же, как и у них.

"Отвезли меня в церковь неподалеку от Эдмонтона, в Село украинско-канадского культурного наследия. Это было на Иордан. Эта женщина отстояла службу и сказала: это точно так же, как у нас", – смеется мужчина.

Справка. Село украинско-канадского культурного наследия – музей под открытым небом, расположенный в 80 километрах к востоку от города Эдмонтон на экокультурной территории "Калина Кантри". В нем демонстрируется быт украинцев Канады 1892 – 1930 годов: аутентичные дома и дома украинских колонистов-первопоселенцев перевезли из окрестностей в музей, а затем отреставрировали в соответствии с началом XX века.

В следующем году Владимир праздновал Рождество в лемковской семье: "Там было 12 блюд. Старшее поколение придерживалось традиций. Дети и внуки уже были англизированы". И если дети еще говорили на украинском, то внуки – только на английском. Однако названия блюд, конечно, помнили.

А третий год и многие последующие на рождественские праздники он был в австрийской семье – у Веры Гнатышин-Литвин – дочери композитора и руководителя хора украинской католической церкви святой Варвары в Вене Андрея Гнатышина.

Бабушка и дедушка Веры были из Чишек, что под Львовом. Однако она родилась в Австрии. А потом переехала с мужем в Канаду, там он получил работу – был священником. Сама же женщина начала учительствовать.

Пани Вера праздновала Рождество и по Григорианскому календарю, и по Юлианскому. Однако 6 и 7 января в ее доме собирались только самые близкие люди.

Владимир Ягнищак праздновал Рождество с Верой Литвин / Фото из архива мужа

В первые годы миграции Владимира в дом приходили колядники.

В Канаде у вас есть номер, по которому латите десятину церкви. Перед праздниками из церкви звонят, а потом приходят колядовать,

– объяснил он.

Колядники приходили в дом с долгой программой, пели примерно 45 минут.

Кутью пробовали даже индейцы

В школе, где работает Владимир, все знают о том, что он украинец.

Я приеду, когда будет наше Рождество, а вся школа будет говорить "Слава Украина! Героям Слава",

– отметил мужчина.

Он любит угощать людей украинскими традиционными блюдами, в том числе кутьей. Однако индейцы довольно мнительны и очень осторожно относятся ко всему, что делают не они. Они пытаются всеми способами избежать дегустации блюд, которые приносит Владимир. В итоге пробуют немножко, но только после того, как это сделает и хозяин.

"Потом немного попробуют и будут очень хвалить", – добавляет мигрант из Украины.

Напиток Маннергейма стал рождественской традицией

Еще одна интересная история связана с Маннергеймом и его напитком, ставшим в окружении пана Владимира традиционным на Рождество. Одна из учениц мужчины – англичанка – очень полюбила его лекции о Карле Густаве Маннергейме.

Справка. Карл Густав Маннергейм – государственный и военный деятель Финляндии шведского происхождения. По данным опроса, величайший деятель в финской истории всех времен. Признан за его ведущую роль в создании независимой Финляндии и за заслуги в отстаивании своего государства от посягательств большевистской России. Его считают "отцом современной Финляндии".

Он открыл свой напиток, так называемый "маннергейм дринк" (спирт в сочетании с джином и вермутом – 24 канал). К нашим праздникам эта англичанка всегда делала такой напиток,

– рассказал господин Владимир.

Но с улыбкой добавил, что этот напиток был официально внесен в Юлианский календарь празднования Рождества в Канаде.

На Рождество, подытожил Владимир, все собираются в тех церквях, где действует Юлианский календарь. Старая диаспора старается полностью пройти всенощную службу. В такие дни там яблоку негде упасть – точно можно найти украинцев со всего Эдмонтона.

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С уважением к чужому и трепетом к родному: история Марьяны Манько

Марьяне Манько 27 лет, она родом из Львовской области. Однако последние 4 года живет с мужем и 3-летней дочкой в ​​Торонто. Семья узнает канадские традиции, но поддерживает и бережет в первую очередь родные.

Празднование Рождества по Григорианскому календарю и канадские традиции

На Сочельник 24 декабря я пеку индейку, готовлю запеченый картофель. В общем, на стол можно ставить, что пожелаешь. Нет традиции готовить конкретные блюда, как в Украине,

– отметила пани Марьяна.

Уже 25 декабря традиционно семьи объединяются у старших. Там все празднуют, распаковывают подарки.

На Рождество 25 декабря женщина готовит индейку / Фото Марьяны Манько

Женщина рассказала об интересной канадской традиции, согласно которой 1 декабря, если в семье есть дети, родители покупают эльфа.

Он 24 дня пакостит дома. Каждое утро мама переставляет эльфа в разные места. Может, туалетную бумагу порвать, поставив возле нее эльфа,

– объяснила она.

Ребенок же не имеет права касаться эльфа, потому что он может уйти и не дождаться Рождества. Уже вечером 24 декабря родители с детьми ставят под елку печенье и молоко. А потом ждут, чтобы Санта пришел с подарками, а эльф исчез.

Эти привычные для канадцев вещи украинская семья только изучает. Однако по-настоящему праздничная атмосфера для них наступает 6 и 7 января. "Их Рождество не очень празднуем. Но помним о нем, поэтому не работаем. В гости друг к другу ходим", – добавила Марьяна.

Рождество 7 января, ужин и колядки

На Сочельник они готовят традиционный украинский ужин. Купить необходимые продукты, подчеркнула женщина, проблем нет, ведь есть магазины с украинскими товарами. После ужина к ним могут прийти колядники.

Семьи ужинают раздельно, но потом могут прийти друг к другу поколядовать. Но так, чтобы под окном колядовать, такого нет,

– рассказала женщина.

А когда ночь накрывает город, а до 7 января остается совсем немного, украинцы идут в церковь. Там в полночь начинается праздничная служба. А на само Рождество существует традиция ходить в гости и принимать гостей у себя.

Пани Марьяна с семьей Рождество празднует 7 января / Фото Марьяны Манько

Традицию окунаться в воду на Иордан тоже берегут

Хранят украинцы Торонто и традицию окунаться в воду на Крещение.

У нас есть озеро, где купаются. Сначала идем в церковь. А потом собирается компания, ставит палатку, там может быть глинтвейн, места для переодевания,

– поделилась пани Марьяна.

Смеясь, она заметила, что канадцы часто говорят, что "украинцы немного crazy (сумасшедшие)", потому что делают такое.

"Единственное, здесь нет такого ощущения праздничного духа, как дома. Когда Рождество и Сочельник, то очень хочется домой, к родным", – подытожила Марьяна. Однако рождественское время, по ее словам, прекрасный повод для семей, которых в Канаде проживает несколько поколений, собраться вместе.

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