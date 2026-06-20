Був ризик вибуху цистерни: Росія вдарила по АЗС та підприємтвах на Одещині

Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Цього разу під ударом опинився південь, а саме – Одеська область.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Які наслідки російського удару?

За даними ОВА, вранці у суботу, 20 червня, ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" завдав удару по автозаправній станції у південній частині регіону. Зазначається, що внаслідок влучання російського дрону сталося загорання газовозу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, також спалахнула обшивка будівлі операторської. Станом на 12:20 рятувальники повністю ліквідували загоряння. Олег Кіпер запевнив, що наразі вже тривають заходи з усунення наслідків удару.

На щастя, минулося без постраждалих,

– ідеться у повідомленні.

У ДСНС своєю чергою згодом уточнили, що удар стався по станції у Білгород-Дністровському районі. Ба більше, за даними рятувальників, існувала загроза вибуху цистерни. Утім, там також підтвердили оперативну ліквідацію пожежі.

Приборкування пожежі рятувальниками: дивіться відео

Також сталося влучання по території транспортного та будівельного підприємств. Пошкоджено порожні паливні ємності. Унаслідок цього виникли пожежі, які, на щастя, оперативно ліквідували. Постраждалих через атаку немає.



Пошкоджені внаслідок атаки ємності / Одеська ОВА

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Де також фіксували наслідки атаки?

Загалом цієї ночі противник запустив 99 дронів різних типів. Пуски здійснювали з Орловської та Брянської областей, а також Краснодарського краю. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або подавили 92 БпЛА.

Зокрема, росіяни вдарили по будівлі логістичного оператора в Запоріжжі. Через російську атаку постраждали 10 людей, в тому числі співробітник поліції. Вибухова хвиля та уламки пошкодили транспортні засоби та інфраструктуру.

До речі, нагадаємо, що минулої доби російські окупанти атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок удару противника загинула 8-річна дівчинка, ще одна жінка отримала поранення та була госпіталізована.